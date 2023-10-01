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老師涉嫌槍殺妻子 3歲幼兒目睹

編譯林思牧／綜合報導
教師詹姆斯安德森涉嫌殺妻。（休士頓警局檔案照）
教師詹姆斯安德森涉嫌殺妻。（休士頓警局檔案照）

休士頓東北邊的金伍德區(Kingwood)上周日發生家暴血案，執法人員認為擔任老師的37歲凶嫌，是在夫婦倆3歲兒子目睹的情況中開槍，這個小孩可能一生要活在沉重的陰影之下。

哈里斯縣地區檢察官辦公室指出，9月24日那天一名34歲的女子打911報案，指出她丈夫威脅要拿槍把她射殺，接著調度員在電話裡聽到一聲槍響。警察前往查看時，那名男子拒不開門，警察從窗戶往裡看，看見一位女子臥倒在血泊中。

警方用擴音器向那名男子呼叫，他讓3歲的兒子走出家門，把門鎖上後又負隅頑抗了好幾個小時，最後才向警察投降。警方調查後發現他現年37歲，名字叫詹姆斯安德森(James Anderson)，是克里夫蘭學區(Cleveland ISD)的特教老師。

安德森26日(周二)過堂時，戴著手銬腳鐐身影相當落寞，他的辯護律師塔克格雷弗斯(Tucker Graves)向媒體表示，他才剛接下這個案子，對詳情還不瞭解，他希望社會大眾先不要下定論，安德森沒有任何犯罪前科，他希望安德森不會被檢方控罪。

檢察官辦公室的史黛芬妮艾伯納(Stephany Abner)指出，安德森夫婦的兒子走出家門時渾身是血，嫌犯的妻子當時可能是抱著他，這孩子目睹父親槍殺親生母親的慘事，此生很可能無法擺脫這種沉重的陰影。這位小孩目前由安德森夫婦的親人照顧，學區已給安德森放行政假，等警方的調查報告出爐後再處理他的職位問題。

檢方表示，安德森太太一個月前訴請離婚，但還是住在同一個屋子裡，兩人之間的關係相當緊張，槍擊事件前的一個星期，安德森先生打911電話報警，指控安德森太太把他的幾把槍都偷走了。安德森太太向調度員表示，為了避免發生槍擊事件，她把那些槍送到丈夫的父親那裡，鎖進保險箱中。

學區 槍擊 家暴

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