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遊騎兵穩進季後賽 太空人拚外卡

編譯林思牧／綜合報導
德州遊騎兵隊則確定以美聯AL西區冠軍晉級季後賽。（取自Texas RangersX）
德州遊騎兵隊則確定以美聯AL西區冠軍晉級季後賽。（取自Texas RangersX）

2023年職棒大聯盟MLB季後賽的態勢已漸趨明朗，去年的總冠軍休士頓太空人隊（Houston Astros）必須先取得外卡（wildcard）系列賽的資格，如果勝出才能晉級，德州遊騎兵隊（Texas Rangers）則確定以美聯AL西區冠軍晉級。

MLB的正規球季將在本周末結束，巴爾的摩金鶯隊（Baltimore Orioles）已取得美國聯盟AL（American League）的第一順位（top seed），亞特蘭大勇士隊（Atlanta Braves）則是已取得國家聯盟NL（National League）的第一順位，順理成章的晉級季後賽。

明尼蘇達雙城隊（Minnesota Twins）應可取得AL中區冠軍，坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays）則已取得外卡賽資格。洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）早已奪得NL西區冠軍，密爾瓦基釀啤酒人（Milwaukee Brewers）奪得NL中區冠軍 。AL與NL的各區冠軍都取得季後賽的資格。

德州的兩支球隊中，遊騎兵隊以AL西區冠軍晉級，太空人隊或許可以取得外卡賽的資格，因此本周末（9月29日至10月1日）的戰績隊太空人隊至關重要。

遊騎兵隊、太空人隊和西雅圖水手隊（Seattle Mariners）都在AL西區，28日（周四）遊騎兵隊到西雅圖打正規季最後的四場比賽，九局上半結束時遊騎兵以2比1領先，如果遊騎兵守住第九局，等於給太空人幫了大忙，但水手隊在九局下半得了兩分獲勝，讓太空人隊的前途變得艱難。

棒球迷從下周二起開始享受緊張刺激的比賽，外卡系列（wild card round）從10月3日進行到5日。接著季後賽（Playoffs）開始，7日至14日是區域系列賽（divisional round），AL與NL的聯盟冠軍系列賽（championship series）則從15日進行到24日，世界系列總冠軍賽（World Series）從10月27日進行到11月4日。

太空人 季後賽 德州

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