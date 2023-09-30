德桑提斯德州造勢 主打2元低油價

德桑提斯到德州造勢，宣傳能源計畫，講台前清楚寫著「2025年2元」字樣。（取自CBS電視台畫面）

角逐共和黨 總統提名的德桑提斯（Ron DeSantis）日前在德州 西部的米德蘭（Midland）舉行造勢會，他宣告如果當選總統，將充分利用德州的石油 蘊藏，讓美國成為全球的能源霸主。

米德蘭是德州油頁岩的重鎮，在共和黨黨內初選的民調上，佛羅里達州州長德桑提斯屈居第二，但離榜首的川普差距甚大。在米德蘭的造勢會上，他的講台前面寫著「FUELING AMERICAN FREEDOM」(為美國的自由加油)、「$2 IN 2025」(2025年汽油每加侖2元）。

他在簡短的演說中表示，過去幾位國家領導人在能源政策上失策，以至於美國人民承受汽油價格居高不下的困苦，如果他入主白宮，將利用國內的豐富能源蘊藏，擺脫進口石油的束縛，也讓美國的敵人在石油輸出方面受到沉重打擊。他沒有明說敵人是誰，但一般猜測是指俄羅斯和伊朗。

另外，德州出身的名演員馬修麥康納（Matthew McConaughey）對從政相當有興趣，2021年他宣布要參選德州州長，但後來並沒有繼續的行動，不久前他還表示對聯邦政府不滿，似乎有意競逐聯邦級的官位。但他9月19日在自己的播客節目（podcast）「Smartless」（無聰明）上，宣布暫時在政途上止步，把「當爸爸」（being a father）當成第一優先，他的妻子卡蜜菈奧維斯（Camila Alves）就坐在他身邊。

麥康納得過奧斯卡最佳男主角金像獎，如今仍是日正當中的年紀（53歲），今年7月他與妻子正式啟動「綠燈贈款行動計畫」（Greenlight Grant Initiative），幫助德州的學區取得聯邦的經費，增進校園安全，讓兒童可以安心的學習。麥康納與奧維斯育有三個孩子，麥康納出生成長於烏沃德（Uvalde），因此去年發生的羅布小學濫殺案對他有重大的心理衝擊。