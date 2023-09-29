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醫師藥師合謀 詐騙醫療補助1.7億

編譯胡立宗／綜合報導
休士頓醫師與藥劑師合謀詐騙1億7000萬元。圖非本案開立藥物。（報系資料照片）
休士頓醫師與藥劑師合謀詐騙1億7000萬元。圖非本案開立藥物。（報系資料照片）

休士頓45歲的藥劑師Shalondria Simpson與雙胞胎姊妹、醫師Lashondria Simpson-Camp，及另一名藥劑師Shayla Bryant在2016至2022間，聯手不法申報1億7000萬元的醫療補助款，導致聯邦勞動部Office of Workers' Compensation Program承受不必要損失，因此大陪審團裁定三人的13項控罪成立。

德州南區聯邦檢察官辦公室27日公開此一消息，指大陪審團已經認定三人涉嫌不法詐取補助、收受回扣與賄賂，還為了逃避偵查而洗錢，因此13項指控都成立，包括三人各一項合謀罪名與各一項醫療詐騙罪名，兩名藥劑師另外面臨收受回扣、洗錢等多項控罪。每個人可處5年至20年有期徒刑。

司法文件指出，三人合謀期間，以不必要的高額藥品向聯邦勞動部申請補助，並透過空頭公司收受藥商回扣賄賂，名下的Advance Pharmacy與TruCare Pharmacy合計獲得了1億7000萬元的不法所得。Shalondria Simpson在得知被聯邦幹員盯上後，還試圖透過十個銀行帳號與一個虛擬貨幣帳戶隱匿款項。

虛擬貨幣 德州 詐騙

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