我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

德州禁變裝秀 聯邦法院裁定違憲

編譯胡立宗／綜合報導
費城的變裝表演。（取自Visit Philadelphia網站）
費城的變裝表演。（取自Visit Philadelphia網站）

聯邦地區法院26日裁定，德州Senate Bill 12修正案名為禁止青少年接觸暴露的性表演，實為限制憲法第一修正案的言論自由權，因此該案無效。法官David Hittner先前已經裁定，暫停實施SB 12。對於此一判決，LGBTQ+團體大表歡迎，但稱對決還未結束，因為德州政府已經準備好要上訴了。

雷根總統任內任命的David Hittner在判決中指出，SB 12侵犯了言論自由，雖然不是所有表演都能會得全民的欣賞或包容，但是不以一人之見而封殺特定表演，是憲法第一修正案的要義所在。

同時，雖然SB 12沒有明確指涉變裝秀（drag show）與變裝藝人（drag performer），但立法意旨與州長艾伯特在簽署生效時都強調，變裝秀是對兒童心靈的威脅，艾伯特還在簽署儀式中聲稱，「德州州長簽署了公開變裝表演的禁令，就是這樣沒錯」。

LGBTQ+倡議者與變裝藝人都非常歡迎此一裁定，認為德州的LGBTQ+、提供場地者與藝人、盟友都支持德州的言論自由應該獲得保護，雖然未來尚不可知，但目前可以大聲地說「我們贏了」。但辯方代表、檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）已然表態會再上訴。副州長派屈克（Dan Patrick）更在X平台上發文，「事情還沒了呢」。

共和黨主政的蒙大拿、田納西州先前已經立法通過禁止部分變裝秀，阿肯色、佛州、北達科他與德州今年才通過類似立法。田納西州的法令今年被裁定違憲，阿肯色與佛州的法案因為尚在審理因此並未實施。

德州 LGBTQ 田納西州

上一則

貸不到款? 疑AI洩露你資料

下一則

「我家的神奇廚房」味全兒童繪畫比賽登場 11/8截止收件

延伸閱讀

德州州長訪紐約：無證客危機不怪我

德州州長訪紐約：無證客危機不怪我
德州州長：紐約無證客危機 拜登才是罪魁禍首

德州州長：紐約無證客危機 拜登才是罪魁禍首
留髮辮被停學 非裔生家人提告

留髮辮被停學 非裔生家人提告
障礙球鏈案 聯邦上訴法院10月5日開庭審理

障礙球鏈案 聯邦上訴法院10月5日開庭審理

熱門新聞

維州35歲華男發帖威脅後，攜刀槍進教會被捕。(Prince William County警方提供)

很多政府雇員在此 華男攜刀槍進教會被捕「上帝的奇蹟」

2023-09-27 13:54
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
佛州一隻4公尺長的巨大短吻鱷叼著人類女性的下半身，死者身分也已獲得證實，是一位住在附近營地的41歲女遊民。圖為示意圖，非當事鱷魚。（路透）

佛州巨鱷嘴銜人類下半身 死者證實為女遊民

2023-09-24 22:22
羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了