德州禁變裝秀 聯邦法院裁定違憲

費城的變裝表演。（取自Visit Philadelphia網站）

聯邦地區法院26日裁定，德州 Senate Bill 12修正案名為禁止青少年接觸暴露的性表演，實為限制憲法第一修正案的言論自由權，因此該案無效。法官David Hittner先前已經裁定，暫停實施SB 12。對於此一判決，LGBTQ +團體大表歡迎，但稱對決還未結束，因為德州政府已經準備好要上訴了。

雷根總統任內任命的David Hittner在判決中指出，SB 12侵犯了言論自由，雖然不是所有表演都能會得全民的欣賞或包容，但是不以一人之見而封殺特定表演，是憲法第一修正案的要義所在。

同時，雖然SB 12沒有明確指涉變裝秀（drag show）與變裝藝人（drag performer），但立法意旨與州長艾伯特在簽署生效時都強調，變裝秀是對兒童心靈的威脅，艾伯特還在簽署儀式中聲稱，「德州州長簽署了公開變裝表演的禁令，就是這樣沒錯」。

LGBTQ+倡議者與變裝藝人都非常歡迎此一裁定，認為德州的LGBTQ+、提供場地者與藝人、盟友都支持德州的言論自由應該獲得保護，雖然未來尚不可知，但目前可以大聲地說「我們贏了」。但辯方代表、檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）已然表態會再上訴。副州長派屈克（Dan Patrick）更在X平台上發文，「事情還沒了呢」。

共和黨主政的蒙大拿、田納西州 先前已經立法通過禁止部分變裝秀，阿肯色、佛州、北達科他與德州今年才通過類似立法。田納西州的法令今年被裁定違憲，阿肯色與佛州的法案因為尚在審理因此並未實施。