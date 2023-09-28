德州人語／矽谷年入20萬 名不副實？

德州人語

矽谷 的offer價值有多少？

前兩周矽谷臉書網紅圈為了一個議題吵翻了。一名網紅首先開戰，在自己的臉書上寫著，矽谷科技業網紅有些病態的現象，為了流量，除了炫耀自己的薪水外，就是不斷地開箱自己公司辦公室、零食櫃，或是教大家如何創造被動收入，或是偽抱怨真炫耀。這人寫著，最誇張的是他看到另一名網紅說自己拿了「五個offer（工作錄取通知）加起來總價值100萬美元」。

「五個offer加起來總價值100萬美元」這句話的確帶著誇飾，但也引爆了網紅間的大戰。有人去肉搜到底是誰「五個offer加起來總價值『才』100萬美元」，也有人替這個剛畢業又想賺流量的網紅抱不平，說一個job offer平均也有20萬美元，以矽谷新鮮人來說可以了。但更多的是敢怒不敢言的網民，因為這些網紅炒作半天，除了賺流量外，還給外界不明就裡的人誤會矽谷滿坑滿谷都是黃金。

這些黃金都是時間和血淚換來的，你以為拿到的20萬美元，並不等於真正有20萬美元。有網紅仔細算了一下，通常job offer有20萬美元，是包含本薪、股票 （RSU）和獎金，股票很看時機，有時市場不好，股票瞬間被砍半也不意外。更別提有些新創公司的股票，很可能隨時變成壁紙。

假設本薪還有15萬美元，也不好過。一般來說為了省稅，通常員工會把自己的401K存滿，一下子每個月也少了幾百、幾千美元，接著還有所得稅，稅又被分為聯邦稅和州稅，眾所周知「加州 萬萬稅」，加州稅率特高，接著消費也有消費稅，更別說如果持有房屋，每年還有房產稅，這些扣下來，薪水只剩一半。

回頭再來看剩一半的薪水要怎麼花。房貸就是一家最大的支出，若沒趕在利率飆漲前鎖住房貸，房貸壓力絕對山大。油價持續上漲，每天通勤的油費也不得了；車子若不是一口氣買斷，無論租賃還是車貸，每月也有固定支出。若有小孩沒上公立學校，私立學費一個月2000美元跑不掉，還有才藝、體育、課後班沒有計算。

更可怕的是加州的物價，2017年時一個便當才10到12美元，如今要吃到像樣的便當，含稅20美元跑不掉。以這樣的計算方式，零零總總扣下來，一個job offer如果真的是20萬美元，還會值得讓人羨慕嗎？

再前一陣子有篇文章，在台灣「批踢踢論壇」發酵。一名竹科人問意見，說他與太太家庭年收入新台幣700萬元（約21.8萬美元），現在他有個機會移民矽谷繼續在科技業工作，請問家庭年收入25萬美元，這樣划算嗎？下面網友眾說紛紜，但沒住過矽谷的人，就是沒辦法講到精髓。

一位從事半導體工作的女士，前幾年才移民到矽谷，對這議題較有分析能力，她對竹科男的提問，答覆是：「拿台灣和矽谷比，如果矽谷的薪水不是台灣三倍以上，一律建議，不要來，留在台灣日子過得更開心。」