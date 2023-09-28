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涉性侵70多歲女教友 神父被捕

編譯林思牧／綜合報導
來自肯亞的神父恩頓谷涉性侵女教友。（取自ABC12電視台畫面）
來自肯亞的神父恩頓谷涉性侵女教友。（取自ABC12電視台畫面）

天主教聖安東尼奧總教區(Archdiocese of San Antonio)爆發性醜聞，總主教主動採取調查作業，並把調查報告交給警方好將性侵者送交法辦。

貝爾縣(Bexar County)縣警局指出，來自肯亞(Kenya)的恩頓谷神父(Reverend George Mbugua Ndungu)，從2017年起在聖安東尼奧總教區服務，先後在幾間不同的教堂擔任司鐸。當他在「利馬至聖玫瑰堂」(St. Rose of Lima Catholic Church)服務時，找到一位70多歲的女教友當作目標，經常跟她談話並取得她的信任。

去年在教堂擔任兼職工作的一位女教友跟警方投訴，指控恩頓谷神父對她有不當的行為。警長撒拉薩(Sheriff Javier Salazar)與教區主管聯繫後，總主教賈西亞席勒(Gustavo Garcia-Siller)下令雇請私家偵探，對恩頓谷神父暗中進行調查並約談許多教友，確認了他對一位70多歲的女教友幾度性侵。

第一次性侵是在去年11月，恩頓谷神父打電話給這位女教友說他肚子餓，教友叫神父到她家，她會做東西給他吃。神父後來對她做肢體接觸，她把神父推開，說做神父的人不可以這樣。神父跟她說：天主是慈善寬仁的，事後我們可以去辦告解得到罪赦，現在是享受片刻歡愉之時。

接著恩頓谷神父把她強推到臥室裡，在床上把她的衣服剝光逞其獸慾。今年3月到8月之間，神父又至少兩次強姦她。警方接到總教區的報告後，於26日(周二)將恩頓谷神父逮捕，並公開呼籲民眾舉報這位神父曾經有過的不當行為。

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