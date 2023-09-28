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全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

無視政府關門 共和黨寧背罵名 極右眾議員恐採「焦土策略」

無證客激增 馬斯克將訪南部邊境

編譯胡立宗／綜合報導
空拍機拍到伊戈帕斯人山人海的移民潮。（取自KanekoaTheGreat的X帳號）
空拍機拍到伊戈帕斯人山人海的移民潮。（取自KanekoaTheGreat的X帳號）

自美國南方入境的無證移民自2023年7月開始快速增加，至8月為止已經突破23萬人次，9月的總數還會再高，特別是成千上萬的委內瑞拉籍單身男子，大量湧進德州南部的伊戈帕斯市（Eagle Pass）。

海關暨邊境保護局（CBP）消息人士告訴Fox News，南部邊境單是25日就抓到1萬1000名無證移民，是「美國法典42卷」（Title 42）自5月停止後的單日最高紀錄。單是伊戈帕斯一地，周末期間就有4000起。

大小事皆上心的鉅子馬斯克（Elon Musk）對移民危機也相當關心，最近不只是批評聯邦，還點名那些「媒體木頭人」（media NPCs）根本不報邊境危機的新聞。

馬斯克更在與德州選出的聯邦眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）交換意見後，26日在自家平台X上宣布，他這幾天將會去看看德州南部的邊境城市伊戈帕斯，因為當地的危機已經非常嚴重，前所未見的大量移民排山倒海而來，不但刷新紀錄還持續攀升。 所以他本周會到伊戈帕斯，看看當地到底是怎麼回事。

福斯新聞台（Fox News）稱馬斯克此舉是呼應共和黨人的批評，認為拜登政府危機處理能力不足，特別是聯邦政府竟然沒有任何防堵措施，每年任由全球各地的200萬人從南方進入美國。拜登方面給福斯新聞的回應則是，將與國會合力達成全面應對方案。

移民 德州 馬斯克

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