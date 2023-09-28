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返校日國王如美女 性向惹酸評 引口水戰

編譯林思牧／綜合報導
返校日國王的女性造型打扮，導致學校扛不住外界批評。（摘自ABC13電視台畫面）
返校日國王的女性造型打扮，導致學校扛不住外界批評。（摘自ABC13電視台畫面）

位於休士頓南邊約40哩的安格頓市(Angleton)，一位12年級的男生被同學選為「返校日國王」(homecoming king)，學校在臉書上發文恭喜他之後，有些網友對他女生味十足的照片大肆批評謾罵，學校為了避免麻煩把那份發文刪除，卻讓這位學生覺得學校主管「沒脊樑骨」。

9月中旬安格頓高中的學生投票選出返校日國王和返校日王后，17歲的艾迪威爾森(Eddy Wilson)被選為國王。每年秋季班開學以後，通常在美式足球校隊打第一場主場的球賽那天，學校會辦返校日，校園裡當天充滿了節慶的氣氛，許多校友也會在那一天返回母校重溫舊夢，因此是學生心目中的一個大日子。

學校在官方臉書上發文，恭喜新選上的國王與王后，在那張照片中個子很高的威爾森是十足的女人裝扮。他表示從小就喜歡化妝、穿女人的衣服和鞋子、把留得長長的頭髮燙成各種不同的髮型。威爾森是學校啦啦隊的隊長，在同學間有極高的親和力，也因為如此被票選為國王。

但那份發文馬上就收到很強烈的批評，大多數的批評來自成年人，譬如校友和學生家長。學校看到這樣醜惡的迴響，很快就把發文刪除，學校主管表示，本來是喜慶的目的完全變質，有些惡言惡語不適合孩子閱讀，乾脆把那則通訊刪除，校內的學生反正都已經知道是誰當選。

但威爾森認為學校的作法是沒脊樑骨的表現，學校應該堅持保留那份發文，而且警告網友不可放不適當的評論，否則會遭到刪除的命運。但有些保守派的社區居民則認為，每個人得到的天賦不一樣，按照上天所給的去盡興發揮才是努力的方式，而不是去把自己搞得男不男、女不女的，更加劇了今日社會的亂象。

雙方面的說詞都有些道理，造成各執一詞的對峙，而公立學校的政策主要還是看州議會與州領導人的心態。德州的政權由保守派把持，公立學校的政策偏於守舊，反觀加州的自由派政策就極力維護LGBTQ+的權益，令保守人士與教會人士憤恨難忍。

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