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福建同鄉會致謝李雄及警察局

記者封昌明／休士頓報導
福建同鄉會會長陳貽亮（右二）在休士頓警察局副警長冼就斌（右四)的見證下，贈送錦旗給李雄（左四）感謝他的貢獻。 （記者封昌明／攝影）
福建同鄉會會長陳貽亮（右二）在休士頓警察局副警長冼就斌（右四)的見證下，贈送錦旗給李雄（左四）感謝他的貢獻。 （記者封昌明／攝影）

休士頓福建同鄉會日前頒贈錦旗給西南管理區主席李雄和休士頓警察總局，感謝他們偵破一起發生福建同鄉身上的一起槍擊案。

休士頓福建同鄉會日前因為一老鄉慘遭歹徒夜間襲繫，身中六槍性命垂危，鄉親們當時發揮人溺己溺的精神發揮大愛，動員所有人力物力，幫助受害者家庭，同時配合警方辦案，警方也不負所託在很短的時間內破案，老鄉為感謝警方的努力，特於一次醒獅團晴儀式中，感謝了一群傑出的領導人和休士頓警察局的出色合作，特別感謝了西南管理區主席李雄和休士頓警察總局。 在此次儀式中，向多位領導人頒發了錦旗，以表彰他們對社區的傑出貢獻。

福建同鄉會會長陳貽亮、名譽會長葉珙、副會長黃大飚、李善建和陳朝輝以及聯絡組組長黃文新和副宣傳組組長黃嵋共同主持了這一感恩儀式。在儀式中，陳貽亮特別感謝李雄區長李雄，以及休士頓警察總局代表市長接受的錦旗。 這個表彰是對他們在維護社區安全和合作支持中的卓越貢獻的肯定。

此外，西區警察局也收到了一面錦旗，以感謝他們的正義之舉。老鄉們也向警察局副局長冼就斌贈送了一尊關公像，象徵正義和勇氣。

陳貽亮表示：「我們深知社區的繁榮離不開領導人和警局的辛勤工作和支持。感恩儀式是我們表達感激之情的方式，也是鼓勵更多合作的開始。」這次感恩儀式強調了社區合作的重要性，將繼續促進休士頓的和諧與發展。

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