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東方遺珍在德州地區舉辨中國古董收購會

本報訊
東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)在德州地區舉辨中國古董收購會，歡迎參展。
東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)在德州地區舉辨中國古董收購會，歡迎參展。

本報訊

東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)於2009年在加州註冊成立，是專業投資高品質中國古玩藝術品的公司。成立十多年來，公司長期在北美各地進行巡迴鑒定收購活動，建立了卓越的信譽，取得了廣大客戶的信任，從2016年至今，連續七年被美國商業改進局(Better Business Bureau) 評為A+企業。請登錄公司網站orientalheritageinc.com瞭解更多資訊，並可預約參加我們的收購活動。

東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)高價收購中國古董及藝術品，免費評估，當場付款。 收矚範圍：瓷器，玉器，古代及近現代書畫，銅器，竹木雕，景泰藍，剔紅漆器，文房用品，名酒茗茶等。

請撥打免費顧客熱線：1-800-575-5583。顧客亦可把藏品照片發送到郵箱：info＠orientalheritageinc.com，您也可以直接把藏品黹到該收購會（無需預約）。東方遺珍提供免費評估。如果您有古董珍品幣不方便親自攜黹，可預約東方遺珍工作人員會親臨貴府上門拜訪。

公司顧問團隊：

葉佩蘭：著名陶瓷鑒定專家，故宮博物院研究員，陶瓷組組長。中央電視臺《鑒寶》欄目特邀專家。劉靜：著名雜項鑒定專家，故宮博物院研究員，中央電視臺《鑒寶》欄目特邀專家。單國強：著名書畫鑒定專家，故宮博物院研究員，宮廷部主任。•中央電視臺《鑒寶》欄目特邀專家。高阿申：著名瓷器青銅器鑒定專家，上海收藏協會副會長，中央電視臺《藝術品投資》欄目特邀專家。

東方遺珍在德州地區舉辨中國古董收購會時間地點如下：

日 期 ：October4th (週三）

地 點 ：The Westin Austin at the Domain. 11301 Domain Dr., Austin ,TX78758

會議室：Plumeria

時 間 ：9am-6pm

日 期 ：October6th（週五） & October7th（週六）

地 點 ：Hyatt Regency Houston/Galleria. 2626 SageRd., Houston, TX.77056

會議室：Westheimer

時 間 ：9am-6pm

日 期 ：October 10th（週二） & October11th（週三）

地 點 ：The Westin Galleria Dallas. 13340 Dallas Pkwy., Dallas, TX 75240

會議室：Laredo

時 間 ：9am-6pm

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