我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

Choctaw賭場度假村 中秋幸運之旅 邀您參與

杜蘭特訊
Choctaw賭場度假村將舉行中秋幸運之旅。（Choctaw賭場提供）
Choctaw賭場度假村將舉行中秋幸運之旅。（Choctaw賭場提供）

位於奧克拉荷馬州杜蘭特（DURANT）的Choctaw賭場度假村將舉行中秋幸運之旅，9月29日至10月1日在Reserve酒廊舉辦中秋月圓節慶，歡迎華人朋友同樂。

影音來源：Choctaw賭場提供

Choctaw賭場度假村行銷經理Kaley Green表示，中秋節是華人與家人和朋友聚集並互相祝福好運的時刻。Choctaw賭場度假村依華人習俗將其Reserve酒廊用燈籠布置成中秋風味，從9月29、30日（周五、六）晚5時至10時及10月1日（周日）早10時至下午6時特別準備免費月餅，供客人可享用，還有傳統的亞洲茶及甜美柚子雞尾酒。

中秋慶典還有在其The Colony的Grandscape瞥見幸運之旅的中秋節，由一個特殊光幕隧道即日起至9月29日下午5點至10點，照亮Grandscape的客人。走過月節燈展的客人將有機會參加抽獎，贏得在度假村的一晚住宿、該賭場度假村的高級「1832牛排館」的晚餐和免費玩遊戲的機會。

Choctaw賭場和度假村是奧克拉荷馬州東南部的AAA四金鑽賭場度假勝地、娛樂和會議中心。距離德州布蘭諾市（Plano）僅一個多小時車程，共有1600間豪華客房和套房的Grand Tower及Sky Tower兩棟旅館大樓，提供閤家大小的娛樂，除了多種華人熟悉的賭戲，包括超過7400台的老虎機、各種撲克牌賭桌、轉輪盤、撲克室等。還特別分有吸菸及不吸菸兩座大型賭場。還有小朋友的電子遊樂場，20條保齡球道的保齡球館、6屏電影院等、兩個室外游泳池和一個水上公園。更有16家各種風味餐館包括Buffet，亞洲麵店，高級牛排館。六家零售店、一家水療中心、兩家健身中心。

該賭場設有獲得國家鄉村音樂(ACM)獎超過3000個座位的Grand Theater。適合家庭的區域為客人提供、70台街機遊戲和用餐選項。更多資訊，請查閱choctawcasinos.com。

Choctaw賭場度假村行銷經理Kaley Green。（Choctaw賭場提供...
Choctaw賭場度假村行銷經理Kaley Green。（Choctaw賭場提供）

華人 奧克拉荷馬州 健身

上一則

亞城僑教中心中秋文化導覽 體驗過節

下一則

墨西哥同意 把5國偷渡客送回原國

延伸閱讀

歡慶中秋 僑委會文化訪問團曼谷演出

歡慶中秋 僑委會文化訪問團曼谷演出
Choctaw賭場度假村 中秋幸運之旅 邀您參與

Choctaw賭場度假村 中秋幸運之旅 邀您參與
布碌崙8大道中秋遊行 市長亞當斯冒雨捧場 還「客串」升旗手

布碌崙8大道中秋遊行 市長亞當斯冒雨捧場 還「客串」升旗手
華埠中秋街會 吸引數萬人造訪 都板街變身熱鬧步行集市

華埠中秋街會 吸引數萬人造訪 都板街變身熱鬧步行集市

熱門新聞

羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
佛州一隻4公尺長的巨大短吻鱷叼著人類女性的下半身，死者身分也已獲得證實，是一位住在附近營地的41歲女遊民。圖為示意圖，非當事鱷魚。（路透）

佛州巨鱷嘴銜人類下半身 死者證實為女遊民

2023-09-24 22:22
杜克大學名列2024年全美最佳大學第七名。(記者王明心／攝影)

全美最佳大學 北卡杜克排第7

2023-09-20 02:00

超人氣

更多 >
你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？