明年1月13日返台投票 11天旅遊團開辦

第16屆中華民國 總統副總統、立法委員選舉日定於2024年1月13日，凡持有中華民國有效護照的僑民都是有資格參加總統副總統（立法委員不在內）的選舉，但是必須要先辦理選舉權登記。

休士頓中華保健中心特別鑒於僑民需求，將於10月13日（周五）和11月3日 （周五）下午兩點至四點假華僑文教中心108室，中華公所辦公室協助僑民作選舉權登記服務，呼籲想要回去投票 的朋友不要錯過機會。

明年1月13日投票後，歡樂旅遊在1月15日起特別為2024 休士頓華人回台選舉投票團，安排了印尼峇里島、越南 下龍灣和沙垻11天旅遊團。

峇里島被稱為「千廟神島」，意思是眾神都喜歡選擇在此棲息，是一個擁有豐富的自然景觀的地方，風景如畫，如有沙灘，崎嶇的海岸線，丘陵地帶和山峰。

越南的下龍灣被列為世界遺產地，有著一生必看的絕美海景以及壯麗的鐘乳石洞穴，還能自己划竹筏和獨木舟，享受悠閒時光。

還有越南沙垻位於越南北部山區，與雲南接壤，坐落於番西邦山峰腳下，搭乘纜車，只要20分鐘即逹番西邦山頂，在纜車上可以俯瞰世界聞名的梯田美景。

住宿豪華下龍灣遊輪，海景房3天2夜（兩人一房），團費2549元。有意者請電：Mitchelle 姚，504-339-8383 或 郭蓓麗，281-891-0719 諮詢。