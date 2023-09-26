我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

墨西哥同意 把5國偷渡客送回原國

編譯林思牧／綜合報導
墨西哥同意將五國偷渡客送回他們自己的國家。（海關暨邊界保護局臉書）
墨西哥同意將五國偷渡客送回他們自己的國家。（海關暨邊界保護局臉書）

過去幾周的偷渡大潮，造成德州艾爾帕索和伊戈帕斯庇護所不敷使用的窘況，美國與墨西哥的移民官員22日(周五)在墨國華瑞茲市(Ciudad Juarez)會商後，雙方把墨西哥將採取的行動於25日(周一)公布，拜登政府希望藉此紓解偷渡的問題。

墨西哥移民局同意，從北方邊界的華瑞茲市、黑石市(Piedras Negras)、蒂華納市(Tijuana)以及塔茅利帕斯省(Tamaulipas)一些準備越界的中南美洲人，用大眾運輸工具送回他們原本的國家去。該局沒有說明何時開始行動，只表示會盡快跟委內瑞拉(Venezuela)、巴西(Brazil)、尼加拉瓜(Nicaragua)、哥倫比亞(Colombia)和古巴(Cuba)政府聯繫，確保它們會接受被送回的本國國民。

另外，墨西哥移民局也會在艾爾帕索和華瑞茲之間的橋樑處，接收被美國遞解出境的墨西哥人以及中南美洲人。周五的會議中，墨西哥最大的鐵路公司「墨鐵」(Ferromex)也派代表出席，該公司從南向北開的貨運列車(freight trains)上，經常攀附著幾百名偷渡客，美國官員要求該公司處徹底清除搭便車的人。

20日(周三)那天，美國移民局暫停從黑石市進入伊戈帕斯的鐵路與車輛交通，周六那天才重新放行。在8月份，邊巡員平均每天在伊戈帕斯逮捕957名偷渡客，艾爾帕索則有2000多人。

美國移民單位25日(周一)從庇護所又放了1200名偷渡客進入艾爾帕索，市長奧斯卡李瑟(Oscar Leeser)指出，艾市已經到了崩潰的邊緣，所有的收容床位都已被佔滿，公園和街上到處可見席地睡覺的偷渡客。艾爾帕索學區已同意把一間廢棄的中學，以380萬元賣給移民局作為收容所，如今偷渡大潮無法阻擋的問題，將會成為拜登總統連任的重大阻礙之一。

偷渡客 移民局 墨西哥

上一則

Choctaw賭場度假村 中秋幸運之旅 邀您參與

下一則

明年1月13日返台投票 11天旅遊團開辦

延伸閱讀

確保印太安全開放 美2024年派海巡艦至太平洋島國

確保印太安全開放 美2024年派海巡艦至太平洋島國
一洲焦點／司法遇到拜登家變雙標？

一洲焦點／司法遇到拜登家變雙標？
喜萊莉警告拜登注意第三黨勢力 別被分了民主黨選票

喜萊莉警告拜登注意第三黨勢力 別被分了民主黨選票
上網轉賣演唱會門票 要注意IRS報稅門檻變嚴格

上網轉賣演唱會門票 要注意IRS報稅門檻變嚴格

熱門新聞

羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
佛州一隻4公尺長的巨大短吻鱷叼著人類女性的下半身，死者身分也已獲得證實，是一位住在附近營地的41歲女遊民。圖為示意圖，非當事鱷魚。（路透）

佛州巨鱷嘴銜人類下半身 死者證實為女遊民

2023-09-24 22:22
杜克大學名列2024年全美最佳大學第七名。(記者王明心／攝影)

全美最佳大學 北卡杜克排第7

2023-09-20 02:00

超人氣

更多 >
你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？