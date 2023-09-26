墨西哥同意 把5國偷渡客送回原國

墨西哥同意將五國偷渡客送回他們自己的國家。（海關暨邊界保護局臉書）

過去幾周的偷渡大潮，造成德州艾爾帕索和伊戈帕斯庇護所不敷使用的窘況，美國與墨西哥 的移民官員22日(周五)在墨國華瑞茲市(Ciudad Juarez)會商後，雙方把墨西哥將採取的行動於25日(周一)公布，拜登政府希望藉此紓解偷渡的問題。

墨西哥移民局 同意，從北方邊界的華瑞茲市、黑石市(Piedras Negras)、蒂華納市(Tijuana)以及塔茅利帕斯省(Tamaulipas)一些準備越界的中南美洲人，用大眾運輸工具送回他們原本的國家去。該局沒有說明何時開始行動，只表示會盡快跟委內瑞拉(Venezuela)、巴西(Brazil)、尼加拉瓜(Nicaragua)、哥倫比亞(Colombia)和古巴(Cuba)政府聯繫，確保它們會接受被送回的本國國民。

另外，墨西哥移民局也會在艾爾帕索和華瑞茲之間的橋樑處，接收被美國遞解出境的墨西哥人以及中南美洲人。周五的會議中，墨西哥最大的鐵路公司「墨鐵」(Ferromex)也派代表出席，該公司從南向北開的貨運列車(freight trains)上，經常攀附著幾百名偷渡客 ，美國官員要求該公司處徹底清除搭便車的人。

20日(周三)那天，美國移民局暫停從黑石市進入伊戈帕斯的鐵路與車輛交通，周六那天才重新放行。在8月份，邊巡員平均每天在伊戈帕斯逮捕957名偷渡客，艾爾帕索則有2000多人。

美國移民單位25日(周一)從庇護所又放了1200名偷渡客進入艾爾帕索，市長奧斯卡李瑟(Oscar Leeser)指出，艾市已經到了崩潰的邊緣，所有的收容床位都已被佔滿，公園和街上到處可見席地睡覺的偷渡客。艾爾帕索學區已同意把一間廢棄的中學，以380萬元賣給移民局作為收容所，如今偷渡大潮無法阻擋的問題，將會成為拜登總統連任的重大阻礙之一。