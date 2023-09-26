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留髮辮被停學 非裔生家人提告

編譯陳盈霖／綜合報導
芭芭拉岡高中學生喬治，日前因髮型問題遭學區停學。（喬治／美聯社）
芭芭拉岡高中學生喬治，日前因髮型問題遭學區停學。（喬治／美聯社）

CBS電視台報導，德州11年級非裔高中生喬治（Darryl George）因髮型原因遭學區停學，其家人23日於休士頓聯邦法院，對德州州長艾伯特（Greg Abbott）和德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）提起聯邦民權訴訟。

17歲的喬治是Mont Belvieu的芭芭拉岡高中（Barbers Hill High School）學生，自8月31日起遭學區停學。學校官員表示，他的辮子垂到眉毛和耳垂以下，違反學區服裝規定。喬治的母親德雷莎喬治（Darresha George）和律師否認喬治的髮型違反服裝規定，稱他的頭髮整齊的綁在頭頂上。

他們提起的訴訟，指控艾伯特和帕克斯頓未能執行「皇冠法」（CROWN Act），這是一項新的德州法，禁止基於髮型的種族歧視

訴訟也指控艾伯特和帕克斯頓履行公職時，未能保護喬治於憲法權利中免受歧視和表達自由。喬治「應該被允許以他現在的方式留頭髮，因所謂的中性儀容政策與學區安全沒有密切關係，一旦實施，會對非裔男性產生影響。」

喬治和其律師並向德州教育廳提出申訴，指控喬治因頭髮問題受學區騷擾，停學違反皇冠法。他們聲稱停學期間，喬治被迫於凳子上坐八小時，剝奪有資格獲得的免費午餐。德雷莎說，兒子停學帶來的壓力，也使她出現一系列恐慌焦慮而住院治療。

學區20日入稟法院，要求法官澄清其對男孩學生頭髮長度的規定是否違反皇冠法。該校校長波里（Greg Poole）說，他相信服裝規範是合法的，它教導學生遵守規定。學區也表示，在等待訴訟裁決期間，不會加重對喬治的懲罰。

學區 德州 種族歧視

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