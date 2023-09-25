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歡度中秋 美福陽光中心送長輩月餅

【休士頓訊】
美福集團負責人喻斌（左）致贈一盒月餅給陽光活動中心的創始人鄭真女士（右）。
美福集團負責人喻斌（左）致贈一盒月餅給陽光活動中心的創始人鄭真女士（右）。

美福陽光長者活動中心，9月20日在今年的中秋佳節即將來臨之際，美福陽光長者活動中心有一場熱烈的慶祝活動。 美福陽光不僅提前派發了美味的月餅禮盒，還計劃於9月29日舉辦一場盛大的中秋派對，邀請親愛的長者們一同分享節日的快樂與溫馨。

美福陽光長者活動中心一直致力於為長者創造一個溫馨、愉悅的生活環境。 今年的中秋佳節，中心早早為長者們準備了美味的月餅禮盒，讓他們在節慶期間感受到濃濃的節慶氛圍。 這份小小的禮物承載著我們對長者們的關懷與祝福。

而在9月29日中秋節當天，美福陽光長者活動中心將舉辦一場令人期待的中秋派對。 在這個特別的日子裡，長者將匯聚在一起，共同品味美味的中秋佳餚，欣賞精心準備的文藝表演，還有豐富多彩的中秋遊戲等著大家的參與。

這一系列的慶祝活動旨在讓長者們度過一個難忘的中秋佳節，感受到社區的溫暖和關懷。 陽光中心深知，中秋佳節代表著團圓和感恩，這也是我們一直秉持的價值觀之一。 美福陽光長者活動中心將繼續努力，為長者提供更多有意義的活動和美好時刻。

在這個特別的中秋佳節，共同慶祝享受陽光美好的生活，保持身體健康，保持心情愉悅。 無論是提前的月餅禮盒派發，或是中秋派對的歡樂時光，都將讓人們緊密團結在一起，共同創造美好的回憶。美福陽光長者活動中心祝福大家中秋快樂，幸福團圓。

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