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微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

解讀拜登民調輸川普 經濟、移民滿意度新低 74%認為太老

谷歌新功能 刪除個資變容易

編譯陳盈霖／綜合外電報導
谷歌近期更新一項強大的功能，讓使用者更易刪除網上個資。（Google功能網頁）
谷歌近期更新一項強大的功能，讓使用者更易刪除網上個資。（Google功能網頁）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，谷歌（Google）近期更新一項強大的功能，「關於您的結果」（Results About You），該功能能讓使用者輕鬆的從谷歌搜尋結果中，查找和刪除個人電話號碼、電子郵件和住址等個資

谷歌搜尋公共聯絡人沙利文（Danny Sullivan）說，「我們知道人們希望對自己個人訊息在網上的顯示方式更加放心，因此這個新功能，旨在使這個過程變得更容易。」

使用者一旦註冊免費服務，谷歌將監控網際網路上是否有使用者姓名、地址、電子郵件和電話號碼等資料，當彈出有包含這些訊息的新頁面時，系統會作出提醒。之後，只需點擊一下，便能請求從谷歌中刪除該網頁，但需幾天時間才能生效。

雖然谷歌可從搜索結果中刪除該頁面，但它「無法將其完全從網際網路中刪除。」沙利文說，要完全刪除訊息，需聯繫託管這些詳細訊息的網站提交刪除請求，他也無法保證谷歌會批准所有提交的請求。

要註冊「關於您的結果」，使用者可打開手機（iOs或Android）上的谷歌應用程式App，點擊右上角的個人資料圖示，選擇「關於您的結果」，按照步驟輸入希望谷歌關注的個人訊息，一旦在網上找到這些資訊，會將結果放入「要審核的結果」（Results to review）內，使用者點擊請求刪除。當網上出現新結果時，谷歌會在手機上提醒使用者查看。

此方法只是線上刪除一些個人訊息的方式之一，若這些個資來自公共來源（如政府資料庫），則很容易再次出現在不同網站。民眾也可查看DeleteMe上的DIY選擇退出指南（Opt-Out Guides），請求各種資料庫、人員查找器和背景調查網站進行刪除。

谷歌 個資 洛杉磯

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