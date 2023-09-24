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赤潮襲德州 海灘驚見大量死魚 生蠔與貝類最好先別吃

編譯胡立宗／綜合報導
布拉佐里亞縣沿海的大量死魚。（取自布拉佐里亞縣公園局臉書帳號）
布拉佐里亞縣沿海的大量死魚。（取自布拉佐里亞縣公園局臉書帳號）

德州濱海地區正受到赤潮威脅，因為墨西哥灣短凱倫藻（Karenia brevis）大量增生，導致部分近海海域充斥大量毒素，魚類的中樞神經因此麻痺、無法呼吸，自蓋文斯頓縣（Galveston County）、布拉佐里亞縣（Brazoria County），到馬塔戈達縣（Matagorda County）的海灘都可見到大批死魚。

布拉佐里亞縣公園局指出，雖然赤潮對人類是否會引發長期傷害還無定論，但是接觸到有毒海水的人經常會出現呼吸道不適、咳嗽等現象。另外，德州公園與野生動物局（Texas Parks and Wildlife Department）強調，在赤潮期間，吃魚應該還是安全的，因為藻類毒素不會滲入肌肉，但是生蠔與貝類就可能在組織裡累積大量毒素，可能導致嚴重病症因此最好別碰。

縣公園局（BCPD）表示，赤潮最早出現在蓋文斯頓縣東北方，目前正在飄移過布拉佐里亞縣沿海，近岸海域、布拉佐斯河（Brazos River）與聖伯納河（San Bernard River）河口都可能受到影響。另外，近海海洋科學國家中心（National Centers for Coastal Ocean Science）也警告，馬塔戈達縣沿海也會出現赤潮。

墨西哥灣的赤潮好發於8月至隔年2月間，受到海流、風力推動而接近陸地，藻類異常增生使得海水中的毒素濃度過高，因而導致魚類死亡。因為海流與風向時時在變，因此難以提供藻群所在地的即時消息，只能請民眾上公園與野生動物局或各縣公園局查看有無最新訊息。

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