槍殺小學女老師 嫌犯拒捕遭擊斃

涉槍殺女老師的杭福瑞潛回休士頓時遭警方格斃。（取自Fox電視台畫面）

9月9日休士頓 發生一起槍擊血案，26歲的小學傑出女老師和她的狗被一名男子射殺，警方20日(周三)發現嫌疑犯的行蹤後雙方發生駁火，這名男子被五名警察當場格斃。

9日那天休士頓的東青苔橡樹路(E. Mossy Oaks Road)一戶住宅發生家暴 事件，一名男子對他的女友施暴，那名女子的好友前往相助，想幫她搬出那棟住宅，男子心懷怨恨槍殺女友的好友，連她帶著同行的狗也一起遭殃。

男子殺人後逃逸，警方查出死者是26歲的瑞迪克(Shantavia Reddick)，她是史密斯小學(Smith Elementary)的三年級老師，在2021-2022的學年度，她榮獲斯普林學區(Springs ISD)的年度最傑出新手教師獎(Rookie Teacher of the Year)。

警方接著查出嫌疑犯是杭福瑞(Dimitri Humphrey)，根據線民的密報，他19日(周二)那天還在達拉斯地區躲藏。接著在20日中午前後，有人向休士頓地區的執法機構通報，指出杭福瑞已經回到休士頓地區，並且會在那天下午在卡露梅街(Calumet Street)的河濱公園(Riverside Park)跟人會面。

下午1時左右，杭福瑞果然開著一部白色的吉普車到達公園，他下車以後坐在溜滑梯上等候。這時有兩名德州 公共安全局（DPS）的州警和哈里斯縣警局的縣警暗中監視，當他們決定上前逮捕時，杭福瑞發現了警察馬上徒步逃跑，並回身向警察射擊，五名警察一起開槍，杭福瑞身上至少中了一彈，他帶傷跑到公園對街一棟無人居住的民宅前，體力不支頹然倒地，警察檢查時他已沒有生命跡象。

哈里斯縣警局局長岡薩雷茲(Ed Gonzalez)隨後在記者會上所說的一句話，應該是許多休士頓人的心聲：「此處就是這人一生罪惡之路的終點」。