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女郵差上班涉偷竊 價值22萬元

編譯林思牧／綜合報導
休士頓兩間郵局因「安全」問題，暫時關閉。（示意圖，取自郵政總局臉書）
休士頓兩間郵局因「安全」問題，暫時關閉。（示意圖，取自郵政總局臉書）

休士頓37歲女郵差艾敘莉威廉斯(Ashlee Williams)，日前被控重大郵件偷竊與詐欺罪，檢方的文件指稱她趁遞送郵件之便，竊取私人、商家與非營利機構的支票、信用卡和現金卡，總金額達到22萬元之多，受害人有37名。

以珊迪艾利桑多(Sandy Elizondo)為例，她在2021年初發現她與她母親新申請的三張信用卡被人盜用，其中一個在山姆俱樂部(Sam's Club)購買的兩個行李箱金額是97.38元，調查人員去山姆俱樂部去調閱錄像，看到威廉斯穿著郵差的制服在買行李箱，那三張卡前後被盜刷了3500元。

首度過堂時法官把保釋金定為7萬5000元，威廉斯繳付後目前是出獄候審的狀態。

另外，聯邦郵政總局USPS於20日(周三)晚間宣布，因為「安全顧慮」休士頓有兩間分局暫停零售業務，有郵件或包裹必須經過櫃檯處理的，都必須到其他分局去辦理。

郵政總局並沒有說明是什麼樣的安全顧慮，但一般猜測是有行為怪誕或心懷不軌的人威脅到郵局員工與顧客的安全。21日早晨不知情的人到達郵局後，才看到玻璃門上前一晚貼出的告示，心裡不免一陣嘀咕。

第一間被暫停零售的分局是「醫學中心分局」(Medical Center Station，地址是7205 Almeda Road)，零售櫃台雖然不開放營業，但郵箱服務(P.O. Box services)還是照正常時間開放，也就是周一到周六的上午6時30分至下午5時。

醫學中心分局附近的其他分局有：太空人圓頂球場分局(Astrodome Station，地址：8205 Braesmain Drive)、奧美達分局（Almeda Station，地址：3030 W. Fuqua Street)等，郵局的各分局營業時間都不同，應該先上網查好再前往。

第二間分局是「格林斯北區分局」(Greens North Post Office，地址是1530 Greensmark Drive)，零售櫃台不開放，但郵箱服務還是照正常時間開放，也就是周一到周五的上午8時30分至下午6時，以及周六上午8時30分至下午4時。提醒如果有要去這兩個分局的民眾，仍先致電確認是否已經開始營業再決定前往。

醫學 信用卡 郵政

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