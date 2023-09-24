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水荒未解…想要草坪棕轉綠 AI灑水系統可考慮

編譯陳盈霖／綜合外電報導
利用科技與人工智慧，可幫助草坪從棕色回到綠色。（取自FOX 26）
利用科技與人工智慧，可幫助草坪從棕色回到綠色。（取自FOX 26）

FOX 26電視台報導，經過漫長炎熱的夏季，許多人家的草坪，從綠色變成棕色，一些地區仍受用水限制，然利用科技與人工智能（AI）的灑水系統，可更有效率的幫助住家外的草坪轉棕為綠。

要確定草坪是乾枯而死還是處於休眠中，可徒手拉起一些棕色草，若可很輕易的拉起，代表草坪已死，若仍留在原地，則大多處於休眠狀態。

德州農工（Texas A&M）大學灌溉專家，農務生活推廣服務中心（AgriLife Extension Service）菲普斯（Guy Fipps）提供如何在用水限制下，幫助草坪恢復生機。首先給草坪一些水，看是否可以恢復。他說，「每周灌溉兩次，持續兩至三周。若草未能變綠，就代表可能有問題。」但他提醒，不要澆太多水，也提醒暫勿給草坪施肥。「肥料可以促進生長，若植物確實承受壓力，你就先不要再增加壓力給它們」。

幫助草坪重新播種的最佳季節是秋季。可將割草機調高，留下更高的草葉，剪下來的草可再鋪上草坪以保持水分。

包括休士頓等地可利用農工大學WaterMyYard應用程式App、電子郵件或簡訊得到免費客製化建議。在App中輸入地址和灌溉系統類型，應用程式每周分析天氣數據，向用戶發送澆水建議，減少水資源浪費。

若採用高科技，Irrigreen公司將人工智慧用於灑水器。該公司稱，他們使用人工智慧系統，在設定的邊界內噴水，概念如同印表機。同時分析天氣數據控制水流，減少50%用水量。

大休士頓許多地方仍受用水限制，民眾務必遵循當地規範。若要重新種植草坪，巴伊亞（Bahia）、百慕達（Bermuda）、水牛（Buffalo）、匍匐紅羊茅（燈芯草）、高羊茅（Tall Fescue）、結縷（Zoysia）等品種的草相較耐旱。

休士頓 人工智慧 App

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