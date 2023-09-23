我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森再表態 2024無意選總統：我擔當不起

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

「安妮日記」列教材 德州中學教師丟飯碗

編譯胡立宗／綜合報導
圖畫版的安妮日記含性事，獨犯德州學區禁忌。（取自亞馬遜網站）
圖畫版的安妮日記含性事，獨犯德州學區禁忌。（取自亞馬遜網站）

德州Hamshire-Fannett獨立學區20日發表聲明，指出一名中學教師因為指定圖畫版安妮日記為八年級學生的教材，已經遭到開除。學區在給家長的信中表示，這位教師將對家長與學生表達歉意，如同她已經對學區所做的表態。

KFDM電視台報導，雖然學區指稱安妮日記（Anne Frank's Diary）不在許可書單內，但學期初發給家長的書單確實有安妮日記。猶太裔的安妮在納粹德國入侵荷蘭記錄下了兩年躲藏期間的生活，第二次世界大戰後於1947年出版，之後一直被美國學校當成二戰猶太大屠殺的教材。

完整的安妮日記中，包含對男女性事的描述，但多數版本都隱去相關段落，不過2018年由Ari Folman與David Polonsky完成的圖畫版安妮日記（Anne Frank's Diary：The Graphic Adaptation），保留了全部內容，包括對男女生殖器的描繪。因為這名教師選擇的是圖畫版，可能因此惹惱學區。

學區的調查將查明教師是否鑽漏洞，利用書單偷渡圖畫版，以及校方是否知情。KFDM取得的學區給家長通知信中指出，基於對學生閱讀課教材的擔憂，該班自2023年9月13日已經換由代課老師上課，學區正在積極徵聘高水準的全職教師。信中並稱，原本的教材已經取消，原本的教師將會對家長與學生致歉。

完整版的安妮日記已經不是第一次成為焦點了，德州凱勒獨立學區（Keller ISD）2022年9月就曾將安妮日記自圖書展覽中移除，佛州Vero Beach的一所高中也因為家長抗議而將圖畫版移出書單。

學區 德州 猶太

上一則

萊斯大學中場表演…嘲諷學區總監 足球賽意外爆熱點

下一則

冬天將至 芝安置無證客 簽2900萬合約搭帳棚

延伸閱讀

杏壇不談性 德州學區因猶太女孩「安妮日記」怒鍘教師

杏壇不談性 德州學區因猶太女孩「安妮日記」怒鍘教師
內陸帝國4學校 獲2023年藍絲帶獎

內陸帝國4學校 獲2023年藍絲帶獎
德州邊境無證客困境 令人震驚

德州邊境無證客困境 令人震驚
這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

熱門新聞

羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
喬治亞理工學院(Georgia Tech)名列為2024年全美排名第三的公立大學。(該校臉書)

全美最佳公立大學 喬治亞理工高居第三

2023-09-15 02:14
若殭屍入侵，休士頓可能是最佳的藏身地點。(Getty Images)

殭屍若入侵 休士頓成最佳避難城

2023-09-16 02:12

超人氣

更多 >
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康
世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣