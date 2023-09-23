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即刻歸化座談會 鼓勵申請美國公民

休士頓訊
「即刻歸化」休士頓座談會吸引眾多媒體及專業人士參加。（記者封昌明／攝影）
「即刻歸化」休士頓座談會吸引眾多媒體及專業人士參加。（記者封昌明／攝影）

一項由民族媒體（Ethnic Media)負責人Sandy Close召集的「即刻歸化」休士頓座談會，9月19日在休士頓市政府的會議廳舉行，呼籲在大休士頓地區約有30萬合法的綠卡持有者儘速歸化成美國籍。

此項活動獲得包括休士頓市政府、哈里斯縣、休士頓基金會 (Houston Endowment)、美國新公民全國合作夥伴組織 (National Partnership for New Americans, NPNA)、休士頓移民法律服務合作組織 (Houston Immigration Legal Services Collaborative, HILSC) 及其他非營利組織宣布建立全新的公私合作關係，以幫助符合條件的移民申請公民身分。

少數族裔媒體（Ethnic Media)負責人Sandy Close(前左）擔任...
少數族裔媒體（Ethnic Media)負責人Sandy Close(前左）擔任大會主持人。（記者封昌明／攝影）

休士頓市長特納（Sylvester Turner） 表示：「成為美國公民是充分參與社會生活的重要一步。一直以來，合法永久居民為我們城市的文化多樣性和經濟成長做出了重大貢獻。我們非常榮幸能與美國新公民全國合作夥伴組織 (NPNA)、休士頓基金會和哈里斯縣合作，鼓勵更多人申請美國公民身分。這樣做將有助於我們增進休士頓的團結和推動本市的繁榮。」特納宣布9月19日列為休士頓公民日。

哈里斯縣第四選區法院專員Lesley Briones表示，哈里斯縣與美國新公民全國合作夥伴組織合作，為本地區提供健全的歸化服務。

休士頓基金會向這項計畫提供資金，其中向NPNA撥款213萬美元用於加強和擴展歸化計畫，另撥款165萬美元用於落實「推動入籍」 (Give Citizenship A Boost) 計畫，該計畫旨在為符合資格的移民提供申請費用相關的資助。 

休士頓基金會主席兼執行長Ann B. Stern表示，休士頓擁有30萬合法的永久居民，他們豐富了這座城市的多樣性。

借助「立即歸化，休士頓！」計畫，NPNA將與當地合作夥伴Mi Familia Vota、Woori Juntos、美華協會OCA-Greater Houston和SAAVETX Education一起培訓公民社區導航員(Citizenship Community Navigator) 團隊，幫助大休士頓地區更多符合資格的人士成功歸化。美國新公民全國合作夥伴組織執行董事Nicole Melaku表示：「任何人都不應被剝奪參與民主的權利。」歡迎上網www.houston.naturalizenow.org獲得更多訊息。

休士頓 移民 美國公民

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