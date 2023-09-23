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洛杉磯連環殺手 承認德州殺叔嬸

休士頓訊
連環殺手艾斯克巴。（取自維基百科）
連環殺手艾斯克巴。（取自維基百科）

據官方18日宣布，一名連環殺手於2022年向法庭認罪，承認在洛杉磯、聖塔莫尼卡殺死五名男子，並致七人受傷，同時被告還被指控在德州殺害他的叔嬸夫婦。最近，被告再被指控於加州寇恩縣（Kern County）監獄謀殺獄友。

據寇恩縣地檢署的說法，被告艾斯克巴（Ramon Alberto Escobar）於日前過堂，被控於2月24日在北寇恩州監獄謀殺同室囚犯Juan Villanueva。

謀殺指控還包括七起先前謀殺罪的特殊情節控罪。據寇恩縣地檢署稱，被告還遭指控在終身監禁囚犯中實施惡意攻擊。Juan Villanueva曾因在洛杉磯縣對一名不滿14歲兒童犯下嚴重性侵罪被判處終身監禁，但有可能獲得假釋。加州司法部門2023年初曾表示，Juan Villanueva與艾斯克巴同處一個牢房時，被發現失去意識。

艾斯克巴於2022年5月在洛杉磯縣犯下連環殺人罪被判處兩次終身監禁，不得假釋。另外還判處124年至終身監禁。在隨後的一次視頻會議中，被告艾斯克巴在洛杉磯市中心同一個法庭，承認2018年8月在德州殺害叔嬸夫婦。通過一項認罪協議，免去了在德州可能面臨的死刑。被告在這兩起謀殺案中也被判處終身監禁，在加州監獄服刑。

被告早在2018年11月就要求法官儘快解決他的案子，而無需經過審判。他承認特殊情節指控，包括多次謀殺及在搶劫過程中殺人，還承認針對七名受害者的企圖謀殺罪。在2022年5月法庭聽證會上，法官Mark Hanasono問被告對每一項指控的認罪方式時，被告都表示認罪。

在2018年10月被告接受警方訊問時，表示很想談談他殺死的人和如何放置遺體，還表示有警方找不到的遺體。比如在德州殺害叔嬸夫婦，將遺體丟在不同垃圾箱內。根據起訴書指出，被告為殺害在洛杉磯的一些受害者，將加害原因歸結為這些受害者使他惱火，受害者們對執法機關不尊重，或者搶劫是因為需要錢。

被告的一名辯護律師在聽證會後對媒體表示，被告一直存在嚴重的心理問題，艾斯克巴曾告訴律師是上天和惡魔要他犯罪。

艾斯克巴曾在1995年至2000年在德州犯下入室盜竊罪獲牢刑五年，並在2017年和2018年初，因涉嫌攻擊和非法侵入罪被拘補。

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