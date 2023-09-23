萊斯大學中場表演…嘲諷學區總監 足球賽意外爆熱點
萊斯大學(Rice University)日前對德州南方大學(Texas Southern University)的美式足球賽結束後，留在球迷心中的兩大印象是：萊斯的貓頭鷹(Owls)以62比7痛宰前來挑釁的老虎(Tigers)，另一個是中場軍樂隊的表演對休士頓學區的州派總監大肆嘲諷。
艾伯特州長把休士頓學區接管以後，任命麥克邁爾斯(Mike Miles)為欽差教育大臣，邁爾斯也不負州長所望，上任以來大刀闊斧地進行州長所要的改革，許多不肯百依百順的校長、老師和職員，已經被開除作為殺雞儆猴的榜樣。
這些被開除的校長與教職員自然心中不滿，但也有很多依舊在職的是敢怒而不敢言，家長與學生中也有相當的比例對改革方式不敢苟同。16日那天比賽的中場表演，令這些人心中感到不小的驚喜，萊斯大學軍樂隊(Marching Band)對邁爾斯總監極盡嘲諷之能事，譬如低音喇叭的大口上貼著像是大舌頭的紅色飾物，諷刺邁爾斯總是有說不完的胡言亂語。
萊斯的軍樂隊規模很小，這支隊伍的外號叫「暴民」(the Mob)，這場表演的執行製作人伊森古爾(Ethan Goore)指出，軍樂隊的表演一向是以伸張社會正義為宗旨，萊斯大學位於休士頓的中心地帶，對社區的不義事件相當了解，邁爾斯總監企圖用開除來威逼校長與教職員就範，他就像是鬧劇「王牌大賤諜」(Austin Powers)系列電影裡的那個「邪惡博士」(Dr. Evil)。該角色是由英國男星麥克邁爾斯(Mike Myers)演出，兩人姓名的發音極為類似。
邁爾斯總監的施政之一，是把學區內85個學校的圖書館員職位撤除，也就是那些學校不再有借書的服務。學區對萊斯大學的演出不予置評，但邁爾斯總監自己在Linkedin社群媒體上指出，許多人對學區的事務根本不瞭解，卻又要亂發意見，如果學區原本沒有重大問題，州政府不會給予強制接收的處分。
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