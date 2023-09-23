萊斯大學中場表演…嘲諷學區總監 足球賽意外爆熱點

萊斯大學軍樂隊中場表演時讓低音喇叭的大口上貼著像是大舌頭的紅色飾物，諷刺邁爾斯總是有說不完的胡言亂語。（取自萊斯大學軍樂隊官方臉書）

萊斯大學(Rice University)日前對德州南方大學(Texas Southern University)的美式足球 賽結束後，留在球迷心中的兩大印象是：萊斯的貓頭鷹(Owls)以62比7痛宰前來挑釁的老虎(Tigers)，另一個是中場軍樂隊的表演對休士頓學區 的州派總監大肆嘲諷。

艾伯特州長把休士頓學區接管以後，任命麥克邁爾斯(Mike Miles)為欽差教育大臣，邁爾斯也不負州長所望，上任以來大刀闊斧地進行州長所要的改革，許多不肯百依百順的校長、老師和職員，已經被開除作為殺雞儆猴的榜樣。

這些被開除的校長與教職員自然心中不滿，但也有很多依舊在職的是敢怒而不敢言，家長與學生中也有相當的比例對改革方式不敢苟同。16日那天比賽的中場表演，令這些人心中感到不小的驚喜，萊斯大學軍樂隊(Marching Band)對邁爾斯總監極盡嘲諷之能事，譬如低音喇叭的大口上貼著像是大舌頭的紅色飾物，諷刺邁爾斯總是有說不完的胡言亂語。

萊斯的軍樂隊規模很小，這支隊伍的外號叫「暴民」(the Mob)，這場表演的執行製作人伊森古爾(Ethan Goore)指出，軍樂隊的表演一向是以伸張社會正義為宗旨，萊斯大學位於休士頓的中心地帶，對社區的不義事件相當了解，邁爾斯總監企圖用開除來威逼校長與教職員就範，他就像是鬧劇「王牌大賤諜」(Austin Powers)系列電影裡的那個「邪惡博士」(Dr. Evil)。該角色是由英國男星麥克邁爾斯(Mike Myers)演出，兩人姓名的發音極為類似。

邁爾斯總監的施政之一，是把學區內85個學校的圖書館員職位撤除，也就是那些學校不再有借書的服務。學區對萊斯大學的演出不予置評，但邁爾斯總監自己在Linkedin社群媒體上指出，許多人對學區的事務根本不瞭解，卻又要亂發意見，如果學區原本沒有重大問題，州政府不會給予強制接收的處分。