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電影「封神第一部」北美9月22日上映

【休士頓訊】
中國神話史詩《封神第一部》劇照。
中國神話史詩《封神第一部》劇照。

「Well Go USA」榮幸向媒體朋友和影迷們宣布，電影《封神第一部：朝歌風雲》(Creation Of The Gods I：Kingdom Of Storms) 美國、加拿大IMax版將於2023年9月20日及21日超前首映兩天，9月22日（周五）全北美正式全面上映。

電影《封神第一部：朝歌風雲》根據中國最著名的古典奇幻小說《封神演義》改編，是一部宏偉的東方神話動作史詩電影，再現了3000多年前發生的人類、神仙和怪物之間曠日持久的神話戰爭。

《封神第一部》由烏爾善執導，費翔、李雪健、黃渤、於適、陳牧馳、娜然、此沙、武亞凡、夏雨、袁泉、王洛勇、侯雯元、黃曦彥、李昀銳、楊玏以及陳坤聯袂演繹，《封神第一部》將席捲美國及加拿大！

就在當地時間9月3日，捷報頻傳國民神話史詩電影《封神第一部》導演烏爾善、製片人羅珊珊亮相第80屆威尼斯國際電影節FILMING ITALY BEST MOVIE AWARD頒獎禮，領取最佳類型片藝術貢獻獎。

這是一部適合全家人觀賞的電影，作為中國首部浩大匠心的製作模式，《封神第一部》這部耗資30億人民幣打造的巨製。截至目前，貓眼數據顯示觀影人次已達5881.6萬，想看人數39.8萬人，購票評分高達9.4。票房即將到達26億人民幣的壯觀紀錄。片方表示，《封神》的30億投資，有70%的資金都用在了後期的製作上。

導演烏爾善，作為華語幻想類型電影的領軍人物，在拍攝製作《封神第一部》先從15000份演員資料中進行海選，被選中的演員們，每個訓練培養出來的演員，都是未來國產影視行業的新動力，通過電影把中華男兒的陽剛之氣發揮到極致。

《封神第一部》的視覺特效團隊是Wētā FX（原名維塔數碼）是一家全球領先的綜合性視覺效果公司，總部設在新西蘭首都惠靈頓。由新西蘭導演彼得·傑克遜與好友理查德·泰勒、吉米·塞爾柯克共同創建。維塔數碼曾6次獲得奧斯卡最佳視覺效果獎，他們所製作的特效作品皆是大眾熟知的電影如《魔戒三部曲》 等片。

《封神第一部》劇本顧問蘆葦的加盟，為影片注入了無盡的智慧與創意。蘆葦曾參與編劇的作品《瘋狂的代價》榮獲夏威夷電影節優秀作品獎。美術指導葉錦添的加入更是為影片增添了獨特的視覺魅力。他在《樓蘭女》、《橘子紅了》、《誘僧》等作品中的服裝和美術設計備受國際矚目。

故事敘述商王殷壽勾結狐妖妲己，暴虐無道，引發天譴。崑崙仙人姜子牙攜「封神榜」下山，尋找天下共主，以救蒼生。西伯侯之子姬發逐漸發現殷壽的本來面目，反出朝歌。

中國神話史詩《封神第一部》劇照。
中國神話史詩《封神第一部》劇照。
中國神話史詩《封神第一部》宣傳海報。
中國神話史詩《封神第一部》宣傳海報。
中國神話史詩《封神第一部》劇照。
中國神話史詩《封神第一部》劇照。

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