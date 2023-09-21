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降學區產業稅 年長、殘障屋主獲利大

編譯林思牧／綜合報導
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

州政府與州議會已對產業稅(property tax)的減稅法案大致達成協議，年滿65歲屋主或殘障屋主的獨立學區產業稅(ISD property tax，又稱school tax)會大幅度下降，稅務專家研究過法案細節後，整理出一個公式讓屋主計算稅金，有些自住屋的年長屋主或殘障屋主的學區稅金額將是0元或趨近於0元。

KHOU的報導指出，德州的屋主中大約有200多萬是年滿65歲或殘障人士(disabled)，他們的自住屋(homestead)在年滿65歲或成為殘障那年起設定產業稅金上限(ceiling)，從那時起只要房屋沒有做過大裝修，每年的上限都是那個金額，即使房價因為市場而水漲船高，上限也不會增高，因此歷時越久的屋主省得越多。

舉一個實例來說，一位十年前滿65歲的自住屋主，2013年他的房價估值是10萬9000元，根據當時的稅率計算出學區稅上限是1245元。雖然從那時起房子一直在增值，如今已漲到26萬7000元，但他過去十年來每年都只繳1245元。

但這位現年75歲的屋主在新的法案生效後，還會有更多的利益，該案的主筆人是州參議員貝登闊(Paul Bettencourt)，KHOU稅務專家與他的幕僚研商後，找到了計算新學區稅金額的方程式：

新學區稅額 = 舊有上限 – ($60,000 x 2023年稅率) – ($15000 x 0.0133)。

上面一行中最後的數字(0.0133)是2022年的學區稅率(1.33%)，2023年的稅率尚未公布，假設它跟去年的一樣(0.0133)，那麼上面提到的那位年長屋主的新學區稅金額是 X = $1245 – ($60,000 x 0.0133) – ($15000 x 0.0133)，X = $247.50。

新法案對幾乎所有的屋主都有利，但年長屋主和殘障屋主獲益最大，而且是越早達到65歲或越早成為殘障的人獲益越多，譬如上述的屋主可以少繳將近1000元的學區稅，他心裡肯定歡喜。有些年長或殘障的屋主這個稅額會降到0，他們當然會更高興。

KHOU電視台提醒觀眾，法案未到正式簽署頒布之前，還有一些未知變數，最後的減稅金額不見得就是以上所說的。另外，州長簽署後這項法案還需要在德州憲法(Texas state constitution)上增加一條修正案(amendment)才能施行，德州的選民在11月的選舉中將為此投票，公投過關後才算水到渠成。

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