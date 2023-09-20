我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

留髮辮被停課 高中生找律師護髮

編譯胡立宗／綜合報導
17歲的Darryl George因為髮辮又遭停學。（美聯社）
17歲的Darryl George因為髮辮又遭停學。（美聯社）

休士頓以東的Barbers Hill High School本來就因髮禁成為全美焦點。但在德州實施皇冠法案（C.R.O.W.N. Act）後，依然故我地要求留有髮辮的11年級生Darryl George不得到校。Darryl George 18日剛結束停課期返校，旋即又被要求停課，在20日校方與家長談過後才能決定是否讓他復課。

CNN報導，Darryl George自9月初已經被禁到校兩周，18日他才剛回學校，又因為髮辮違反Barbers Hill獨立學區服儀規定再遭停課處分，規定要求男學生的髮長不得超過眉毛，也不能長過耳垂。校方要求家長在20日前與校方會談。

委任律師Allie Booker告訴CNN，校方要求母親Darresha George親自出面，以延續懲罰行動，但Allie Booker認為，校方只是想把Darryl George趕出學校，但是形式上需要家長同意。

Darryl George先前已經被安排到「紀律替代教育方案」（Disciplinary Alternative Education Program），並被要求不剪頭髮就要繼續替代教育。

獨立學區在給CNN的聲明指出，事涉學生，因此他們無法多加評論。Darryl George先前已經多次收到剪髮通知，也曾被留校察看，但他一直不願剪去髮辮。家長聘請律師後可能對學區提告。

學區 教育 德州

上一則

全美最佳大學 北卡杜克排第7

下一則

台灣疾管署長莊人祥 參觀CDC博物館

延伸閱讀

烏介入蘇丹內亂？CNN：烏特戰部隊可能策動攻擊瓦格納支持的民兵

烏介入蘇丹內亂？CNN：烏特戰部隊可能策動攻擊瓦格納支持的民兵
「留髮不留人」學區施硬招 德州高中生找律師護髮

「留髮不留人」學區施硬招 德州高中生找律師護髮
17對雙胞胎入學 賓州學區創紀錄

17對雙胞胎入學 賓州學區創紀錄
要求加薪 費城學區餐廳員工投票罷工

要求加薪 費城學區餐廳員工投票罷工

熱門新聞

網路購物應用程式TEMU從去年夏天推出以來，該局接獲的投訴與擔憂與日俱增，尤其該app會收集消費者大量信息，網路安全專業人士懷疑該項應用程式，可能繞過手機安全設置去監視其他應用程式，甚至更改設置。(Getty Images)

美版拼多多低價誘人 恐洩個資…TEMU遭投訴900宗

2023-09-14 11:42
喬治亞理工學院(Georgia Tech)名列為2024年全美排名第三的公立大學。(該校臉書)

全美最佳公立大學 喬治亞理工高居第三

2023-09-15 02:14
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
18歲的搶劫慣犯，兩周前在華埠劫車(右圖)因受害華人拒絕指認而被釋放，14日他(左圖)又回到華埠搶劫另一名華男。(華埠治安互助隊提供)

吃定華人怕事 受害華男拒指認 搶嫌獲釋又回華埠行搶

2023-09-14 15:20
若殭屍入侵，休士頓可能是最佳的藏身地點。(Getty Images)

殭屍若入侵 休士頓成最佳避難城

2023-09-16 02:12
芝市將免費替市民接種新版新冠補強疫苗。(本報檔案照片)

8成美國人2年未打新冠疫苗 醫：應考慮接種最新補強針

2023-09-12 10:17

超人氣

更多 >
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現