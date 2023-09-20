留髮辮被停課 高中生找律師護髮

17歲的Darryl George因為髮辮又遭停學。（美聯社）

休士頓以東的Barbers Hill High School本來就因髮禁成為全美焦點。但在德州 實施皇冠法案（C.R.O.W.N. Act）後，依然故我地要求留有髮辮的11年級生Darryl George不得到校。Darryl George 18日剛結束停課期返校，旋即又被要求停課，在20日校方與家長談過後才能決定是否讓他復課。

CNN報導，Darryl George自9月初已經被禁到校兩周，18日他才剛回學校，又因為髮辮違反Barbers Hill獨立學區 服儀規定再遭停課處分，規定要求男學生的髮長不得超過眉毛，也不能長過耳垂。校方要求家長在20日前與校方會談。

委任律師Allie Booker告訴CNN，校方要求母親Darresha George親自出面，以延續懲罰行動，但Allie Booker認為，校方只是想把Darryl George趕出學校，但是形式上需要家長同意。

Darryl George先前已經被安排到「紀律替代教育 方案」（Disciplinary Alternative Education Program），並被要求不剪頭髮就要繼續替代教育。

獨立學區在給CNN的聲明指出，事涉學生，因此他們無法多加評論。Darryl George先前已經多次收到剪髮通知，也曾被留校察看，但他一直不願剪去髮辮。家長聘請律師後可能對學區提告。