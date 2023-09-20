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讓12歲男孩坐車頂兜風 男子被捕

編譯林思牧／綜合報導
哈里斯縣警局大力取締違法占領街頭的汽車和危險駕車。（哈里斯縣警局二區分局臉書）
哈里斯縣警局大力取締違法占領街頭的汽車和危險駕車。（哈里斯縣警局二區分局臉書）

德州一項關於駕車安全的新法9月1日生效，希望遏阻駕駛人佔據道路或停車場做危險的活動，休士頓地區的執法單位開始運用這條法規，17日晚間一名20歲男子被警方逮捕，他讓一名12歲的男孩騎在車頂乘涼。

新法規定，如果駕駛人做街頭賽車(street racing)或魯莽駕車(reckless driving)等的行為，警方可以扣押(impound)涉案的車輛。車輛一旦被警方拖吊扣押，車主通常要花一筆可觀的費用才能贖回，州政府希望因此嚇阻民眾胡作非為。

17日(周日)晚間，休士頓警方接到民眾報案，指出市區東南邊11030 Kingspoint Road的購物中心停車場被亂民佔據，許多輛車在做甜甜圈(doing donuts)，還有很多人在社交媒體上得到訊息後聚集在此看熱鬧。

購物中心在I 45高速公路旁。哈里斯縣第二區警局(Pct. 2 Constable's Office)的警員奉派前往取締時，在高速公路的接駁路(feeder road)上看到一輛白色大休旅車SUV以15-20哩的時速行駛，車頂上坐著一名男童，他用兩手抓住行李架。

警方閃燈攔截那輛車，車頂的男孩看到閃燈馬上趴在車頂上企圖躲藏。警方將20歲的駕駛維特查維茲(Victor Chavez)以「危害兒童」(child endangerment)罪名逮捕，他辯稱他忘記那個男孩在車頂上，但在警方公布的警車錄像中，那位男孩在警方閃燈之前似乎樂在其中，所以這應該是蓄意的行為，警方也把這個事件報給德州兒童保護局，男孩的父母可能會受處分。

那座購物中心有許多商店，但東主們不敢正面接受電視採訪，他們害怕遭到亂民破壞商店報復，他們希望警方預先派員防範亂民聚集，而不是事後來驅趕。他們指出，現在是每個周末都出現佔據停車場的事件，顧客因為害怕不敢光顧生意，影響了他們的營收，而且每個星期一早晨都要花很多時間清理垃圾，包括許多破碎的啤酒瓶，每個商家都因此叫苦連天。

德州 休士頓 休旅

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