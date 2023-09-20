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慈善機構: 艾爾帕索再現偷渡大潮

編譯林思牧／綜合報導
仍有不少無證客越過邊界進入美國。（FOX 電視台畫面截圖）
仍有不少無證客越過邊界進入美國。（FOX 電視台畫面截圖）

一個慈善機構發布警訊，指出艾爾帕索正出現第三波偷渡大潮，而且所有的庇護中心早已人滿為患，入關者很多沒有錢搭巴士離開，給艾爾帕索造成重大社會問題。

流浪人機會中心(Opportunity Center for the Homeless)原本是為了援助當地無家可歸的人，但三個星期以來，從墨西哥華瑞茲市(Juarez)進入艾爾帕索的無證客每天有1200人之多，這種規模不是地方政府與慈善機構可以應付的。根據媒體取得的空拍錄影，18日(周一)那天有一群委內瑞拉人(Venezuelans)通過關口，光是那一群就有大約500人之多。

根據艾爾帕索的KVIA電視台報導，政府和慈善機構給新到的無證客安排在當地的汽車旅館住兩天，稍作歇息後繼續上路去投靠在美國各地的親友，譬如市區東北部的超級客棧汽車旅館(Super Lodge Motel)就是規模相當大的一間。

但許多偷渡客沒有錢買巴士票，他們在汽車旅館舒適的住兩天以後，必須把房間讓給新到的人，以致他們流落街頭、三餐不繼，連洗澡上廁所都成為難題。譬如來自厄瓜多爾(Ecuador)的中年男子艾班魯爾(Eban Loor)指出，他在芝加哥有親友，但他沒錢買車票，從汽車旅館出來後已經在街頭露宿了四天，他含淚向KVIA的記者表示，希望市民幫他買一張車票，幫他度過難關。

有些無證客站在十字路口，手上拿著一張別人代為用英文寫的紙板，要求駕駛人出幾塊錢幫忙完成買車票的任務。一位女市民帶著兩袋東西來送給有幼兒的一位無證女子，裡面有衣服、玩具、盥洗用品和食物，這位善心人表示，她自己也很窮，但實在看不下去這種情況，必須做出一些行動幫忙才能安心。

無證客 偷渡客 墨西哥

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