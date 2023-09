電話詐騙升級 只要你答Yes或No

聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。(取自donotcall.gov)

電話行銷或詐騙最常用的手法之一就是以robocall隨機撥打電話,如果用戶接了,就代表這個號碼有人在用,之後的行銷或詐騙電話就很可能一來再來,因為專門蒐集有效號碼的業者會將名單轉售給第三方。但是聯邦貿易委員會(FTC)、各州檢方與德州 優良商業局(BBB)最近都發出警告,這類蒐集號碼的手法已經升級,預先錄好的語音不但會問問題、等你回答再切斷,還可能要求你按下特定號碼,以確認你一定會聽訊息。

最新出現的手法是,打來後先用錄音問「喂,聽得到嗎?」(Can you hear me?),感覺就像是朋友從訊號不佳的地方打電話給你,等你回答「Yes」之後,發話系統才會切斷,因為系統已經百分之百確定你會接、還會回了。之後,可能會有更多的robocall找上門,或是最倒楣的碰上詐騙集團 。KHOU的VERIFY團隊還發現,有些進階版還會問「你在聽嗎?」(Are you there?),「這是某某某的電話嗎?」(Is this XXX?)等你回答「Yes」或「No」,號碼就會被盯上。

不過,網傳的錯誤消息之一是,歹徒會錄下你的「Yes」,然後拿去提款。美國銀行協會(American Bankers' Association)的回答是「沒那麼容易」,因為要完成交易不只要回答許多詳細問題,可能還需要自己說出相對證號,不是單單一句「Yes」就能蒙騙過關的。

但是要如何避免這類擾人電話,最簡單的就是上「Do Not Call Registry」(donotcall.gov)網站登錄你的號碼,合法公司就不會再打robocall給你,不過這個方法只能防君子,因為號碼收集商或詐騙集團可是不顧法律的,但是因為行銷電話變少,再接到這類電話時,你的警覺心就會提高。不過,貿易委員會還是提醒,如果你在簽其他合約時,忽略「不接行銷電話」的選項,那這家公司還是可以打行銷電話給你的。