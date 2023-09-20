我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

電話詐騙升級 只要你答Yes或No

編譯胡立宗／綜合報導
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

電話行銷或詐騙最常用的手法之一就是以robocall隨機撥打電話，如果用戶接了，就代表這個號碼有人在用，之後的行銷或詐騙電話就很可能一來再來，因為專門蒐集有效號碼的業者會將名單轉售給第三方。但是聯邦貿易委員會（FTC）、各州檢方與德州優良商業局（BBB）最近都發出警告，這類蒐集號碼的手法已經升級，預先錄好的語音不但會問問題、等你回答再切斷，還可能要求你按下特定號碼，以確認你一定會聽訊息。

最新出現的手法是，打來後先用錄音問「喂，聽得到嗎？」（Can you hear me?），感覺就像是朋友從訊號不佳的地方打電話給你，等你回答「Yes」之後，發話系統才會切斷，因為系統已經百分之百確定你會接、還會回了。之後，可能會有更多的robocall找上門，或是最倒楣的碰上詐騙集團。KHOU的VERIFY團隊還發現，有些進階版還會問「你在聽嗎？」（Are you there？），「這是某某某的電話嗎？」（Is this XXX?）等你回答「Yes」或「No」，號碼就會被盯上。

不過，網傳的錯誤消息之一是，歹徒會錄下你的「Yes」，然後拿去提款。美國銀行協會（American Bankers' Association）的回答是「沒那麼容易」，因為要完成交易不只要回答許多詳細問題，可能還需要自己說出相對證號，不是單單一句「Yes」就能蒙騙過關的。

但是要如何避免這類擾人電話，最簡單的就是上「Do Not Call Registry」（donotcall.gov）網站登錄你的號碼，合法公司就不會再打robocall給你，不過這個方法只能防君子，因為號碼收集商或詐騙集團可是不顧法律的，但是因為行銷電話變少，再接到這類電話時，你的警覺心就會提高。不過，貿易委員會還是提醒，如果你在簽其他合約時，忽略「不接行銷電話」的選項，那這家公司還是可以打行銷電話給你的。

詐騙集團 德州

上一則

全美最佳大學 北卡杜克排第7

下一則

台灣疾管署長莊人祥 參觀CDC博物館

延伸閱讀

52歲閻妮與小7歲李晨官宣戀情？ 網真呼太離譜

52歲閻妮與小7歲李晨官宣戀情？ 網真呼太離譜
「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　
乾女兒撒嬌喊乾爹投資 老翁心動險被騙300萬元

乾女兒撒嬌喊乾爹投資 老翁心動險被騙300萬元
設備全面升級 法拉盛圖書館青少年中心重開

設備全面升級 法拉盛圖書館青少年中心重開

熱門新聞

網路購物應用程式TEMU從去年夏天推出以來，該局接獲的投訴與擔憂與日俱增，尤其該app會收集消費者大量信息，網路安全專業人士懷疑該項應用程式，可能繞過手機安全設置去監視其他應用程式，甚至更改設置。(Getty Images)

美版拼多多低價誘人 恐洩個資…TEMU遭投訴900宗

2023-09-14 11:42
喬治亞理工學院(Georgia Tech)名列為2024年全美排名第三的公立大學。(該校臉書)

全美最佳公立大學 喬治亞理工高居第三

2023-09-15 02:14
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
18歲的搶劫慣犯，兩周前在華埠劫車(右圖)因受害華人拒絕指認而被釋放，14日他(左圖)又回到華埠搶劫另一名華男。(華埠治安互助隊提供)

吃定華人怕事 受害華男拒指認 搶嫌獲釋又回華埠行搶

2023-09-14 15:20
若殭屍入侵，休士頓可能是最佳的藏身地點。(Getty Images)

殭屍若入侵 休士頓成最佳避難城

2023-09-16 02:12
芝市將免費替市民接種新版新冠補強疫苗。(本報檔案照片)

8成美國人2年未打新冠疫苗 醫：應考慮接種最新補強針

2023-09-12 10:17

超人氣

更多 >
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現