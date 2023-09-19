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休士頓女毅力強 4萬片拼圖3.5年完成

編譯林思牧／綜合報導
休士頓賽普瑞斯女子完成的拼圖侷部畫面。（ABC13電視台畫面截圖）
休士頓賽普瑞斯女子完成的拼圖侷部畫面。（ABC13電視台畫面截圖）

休士頓賽普瑞斯區(Cypress)一名29歲女子，花了三年半的時間完成一幅4萬多塊組成的「線鋸拼圖板」(jigsaw puzzle)，這種耐力不是尋常人具有的，多數人也不會有這樣的閒暇。

線鋸拼圖是非常益智的活動，許多家長在孩子很小的時候給兒女買一塊美國地圖拼圖遊戲，孩子經過幾次的嘗試後只消一分鐘就可以把50塊的拼圖完成，將來上學時對美國歷史與地理有許多助益。艾蜜莉賽多(Emily Seidel)向KTRK電視台表示，從她有記憶以來就一直喜歡玩拼圖，唸完書開始工作以後，閒暇中用拼圖遊戲來消磨時光。

對她這樣的拼圖高手，一份1000塊的拼圖一兩天就能完成，為了不要花錢買拼圖，她向朋友同事借來玩，拼出以後拆散裝盒歸還，否則拼出的圖根本沒地方存放，普通的拼圖對她沒有挑戰性，所以她通常是把圖倒過來拚。

2020年2月她找到一盒迪士尼4萬又320塊的「經典卡通電影」超大拼圖，成品的寬度是20呎、高度是6呎。接著在3月就發生COVID疫情大爆發，做這幅拼圖成為她的精神寄託。這個大拼圖其實是由10個主題組成的，每一個都是迪士尼最經典的卡通電影，包括白雪公主、美女與野獸、小美人魚、小鹿斑比、灰姑娘等等。

經過三年半的光陰，她終於把拼圖完成了，電視台派人去採訪，她家起居間的地面上被這幅大拼圖佔掉很多空間，像是一塊不准人走的地毯。在她開始做的時候，她的父親用木板做出一塊基底，這樣她可以坐在椅子上拼圖。他們先把十個主題的小塊分離出來，然後一個主題接一個主題的完成，最後把十個主題連接起來。

十個主題中「幻想曲」(Fantasia)的難度最高，她花了七個月才完成。拼圖對退休人士也是非常有益的，既能排遣時光也能挑戰頭腦、延緩老化，看到艾蜜莉的榜樣，你也想試試嗎？一般的百貨店如Walmart、Target都有賣，普通的一盒只要幾塊錢。艾蜜莉表示，接下來她要拚的是有4萬2000塊的「環遊世界」(Around the World)。

迪士尼 疫情 退休

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