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校聯會慶雙十 台灣美術發展史講座

【休士頓訊】
講座座無虛席，與會來賓專心聆聽。
講座座無虛席，與會來賓專心聆聽。

由美南大專院校聯合校友會 (簡稱 JCCAA) 主辦，雙十國慶籌備會協辦，第一場慶祝雙十國慶系列活動「台灣美術發展史」講座於9月9日國慶活動剪綵開幕當天下午在僑教中心展覽室舉行，超過70位嘉賓參加。

這次講座，內容主要來自劉昌漢2008年為促成國立台灣美術館和華府沙可樂美術館合作的策展論述及2019年台南美術館開館收集的資料。劉昌漢費盡心思，準備了180張精心挑選的圖片，這些圖片按照時代順序和地理分佈，深入簡出地呈現了台灣美術的演變軌跡。從史前時代的原始藝術到明、鄭、清、日據時期，再到台灣民國時代、228事件以及現代藝術，其中也引用許多文學家對藝術的感言。

這次講座將來賓帶入了一場時間旅行，大家更深入地了解台灣藝術的多樣性和豐富性。劉昌漢強調，他的目標是以海外人的視角介紹台灣美術的演變及藝術家不同思想與認同所展現的多元面貌，而不是對其價值進行評斷，誠如劉昌漢結語節錄一段：「台灣美術恰似一篇史詩，就如海島，無可避免得面對外在和風、疾風或颱風的吹襲。造成傷痛的原因，除了外來政權的更替，也有藝術家自身的因應結果，其中有外貌善變的順勢與內裡不變的執著。過程有激浪，有急湍，有迴流，有微瀾，也有如鏡的平波。歷史的發展容或有遺憾，隨著時移境遷，藝術自會掙扎著尋覓出路，在翻滾前進中奔向壯闊的海洋。」

劉昌漢是資深旅美畫家、作家、國際藝術策展人，是一位深受讚譽的藝術家，他的專業知識和經驗在藝術界具有卓越的地位，同時也對文學及哲學有深入的研究，堪稱是全方位的藝術家。他的作品不僅在國際藝術界廣受好評，還為台灣藝術在國際舞台上的曝光和推廣作出了卓越貢獻。 

劉昌漢風趣演講風格使充實的內容更加生動，講解和故事豐富了每一張圖片，讓藝術的世界更加貼近觀眾。 參與者全程專心聆聽，享受到一場難得的有深度的藝術講座，也讓大家對台灣美術的歷史和發展有了更深入的理解。

講座結束後，JCCAA 風雅集成員精心準備了精緻的茶點招待與會來賓，來賓們紛紛表示，這場精彩的講座加上精美可口的點心，真的是一場藝文饗宴。在茶點時間，來賓們也有機會與劉昌漢老師互動，提問有關台灣藝術和文化的更多問題。這次互動使參與者更深入地了解了台灣藝術的獨特之處，以及劉昌漢老師對藝術發展的獨到見解。此外，講座結束後，許多來賓表達了對未來類似活動的期待，希望能夠繼續深入探討台灣的藝術和文化，並促進文化交流。

美南大專院校聯合校友會會長戴珮青代表校聯會感謝大家參加這個盛會。休士頓 僑教中心主任王盈蓉表示自己在台灣美術藝術方面的知識有限，並感謝校聯會舉辦優質的藝文活動，以嘉惠僑胞，一同慶祝中華民國台灣的生日。台灣書院副主任陳譓如在致辭時特別強調主講人劉昌漢的專業成就，感謝他將台灣文化藝術推向美國主流，以及對藝術教育傳承的貢獻。

出席人士尚包括僑務委員劉秀美、僑務諮詢委員鄭昭委員、國慶籌備會副主委楊嘉玲以及許多JCCAA前會長和理事長。現場熱鬧溫馨，為國慶活動揭開完美序幕，共同慶祝中華民國112年雙十國慶。

講者劉昌漢老師與校聯會成員合影 (前排左至右依序為公關邱佩冠，資深會員胡小蓮，司...
講者劉昌漢老師與校聯會成員合影 (前排左至右依序為公關邱佩冠，資深會員胡小蓮，司儀錢莉，會長戴珮青， 前會長謝家鳳，第ㄧ副會長辜千慈，前會長周宏。後排左至右依序為僑務委員劉秀美，第二副會長蔡宗霖，前會長何怡中，講者劉昌漢老師，理事長劉美玲，副理事長許健彬，前會長孫雪蓮。）

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