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休士頓全僑健康日 提供醫療諮詢

記者封昌明／休士頓報導
僑教中心主任王盈蓉（左四）與義工們合影。（記者封昌明／攝影）
僑教中心主任王盈蓉（左四）與義工們合影。（記者封昌明／攝影）

休士頓全僑健康日9月16日在休土頓華僑文教服務中心熱鬧登場，僑教中心主任王盈蓉、中華老人協會會長趙婉兒、休士頓亞裔健康教育協會、光鹽社、休士頓中華老人服務協會、休士頓華裔醫師協會、休士頓中國護士聯誼會、慈濟基金會美國德州分會、H-E-B、FASCA 海外青少年文化大使、世界華人工商婦女企管協會美南分會等義工團體均前往參加，為數百位僑社長輩提供醫療諮詢。

全僑健康日僑社數十年以來由亞裔健康教育協會主導聨合各大義工團體所組成，當天除了安排有醫學講座和免費身體健康檢查以及免費的健康檢查。還有美而廉麵包店、H-E-B和慈濟基金會美國德州分會分別捐贈點心、飲料、 包子和水果招待來參加講座和身體檢查的民眾。

今年講座的主題是「醫院資源和導航系統」，很多民眾對選擇醫院的時候往往不知所措主辦單位邀請衞理公會醫院(Houston Methodist Hospital)、哈里遜醫院（金卡醫院/Harris Health System)、安德森癌症中心(The University of Texas MD Anderson Cancer Center)、貝勒聖盧克醫療中心(Baylor St. Luke’s Medical Center)和紀念赫爾曼西南醫院(Memorial Hermann Southwest Hospital)派出專家學者為民眾當場解惑。

現場提供免費的健康檢查包括：心電圖檢查、血糖的篩檢、胆固醇的篩檢、血壓的測量、 注射流感疫苗、注射二代Covid-19追加劑、肝炎B和C篩檢、腸道健康糞便檢查包(FIT)、登記子宮頸的細胞檢查及乳房X光檢查等。醫師諮詢包括：過敏與免疫學科，腫瘤科， 婦科，家庭醫學科，腎臟科，心臟科，泌尿科，小兒科，內科以及中醫等，讓許多前來參加的長輩收獲滿滿。

陽光活動中心的護士饒美婷（左）、舞蹈老師孫秀蕊在現場擔任義工。（記者封昌明／攝影...
陽光活動中心的護士饒美婷（左）、舞蹈老師孫秀蕊在現場擔任義工。（記者封昌明／攝影）
所有參與為民眾義診的義工團體合影。（記者封昌明／攝影）
所有參與為民眾義診的義工團體合影。（記者封昌明／攝影）

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