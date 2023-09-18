家犬假冒工作犬 違者罰千元

經過訓練的工作犬。（取自Canine Companions網站）

許多犬隻飼主想要將寵物帶進特定場所或搭上飛機，因此謊稱家犬是工作犬（service dog），這類行為以後在德州 得要小心了，因為自9月1日起生效的House Bill 4164修正案，嚴格區分家犬與工作犬，混充經過嚴格訓練的工作犬，最高可處1000元罰鍰與30小時的社區服務。

工作犬分很多類，搜救犬、緝毒犬、導盲犬、醫療犬、治療犬（狗醫生）都是，但前提是牠們都經過嚴格訓練，且習慣穿戴特定裝備，例如最常看到的、幫助身障者的工作犬，身上就會穿著「service dog」的背心，以供快速識別。

正因為有些人想將未受訓練的家犬偽裝成工作犬，德州眾議員 Vikki Goodwin因此起草修正案，以回復工 作犬應得的名聲，降低對工作犬的反感。身為聽障者的Service Dogs Inc.代表Ada Brown在議會作證時強調，如果沒有她的助聽犬，她一定聽不到消防車或警報，但是牠在公共場所卻經常受到家犬的干擾，影響她與牠的安全。

Canine Companions的育成志工John Cunningham則說，社會大眾對工作犬的負面印象很多都是源自偽工作犬，這些飼主不在乎工作犬的使命，瞭解牠們幫助人的工作，經常只是覺得「我也想帶狗坐飛機」，就謊稱家犬為工作犬。

情感支持動物不等於工作犬，前者只要醫生開立醫囑就可以飼養，但後者必須經過嚴格訓練、遵守一定規範，因此不是光拿著醫囑就可以將家犬當成工作犬。