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帕克斯頓彈劾脫身 川普嗆：德州眾議會議長該辭職了

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州參議會駁回全部16項指控，恢復帕克斯頓(中)共和黨檢察長的職位，前總統川普更發文恭喜。（美聯社）
德州參議會駁回全部16項指控，恢復帕克斯頓(中)共和黨檢察長的職位，前總統川普更發文恭喜。（美聯社）

休士頓紀事報報導，前總統川普（Donald Trump）16日在社交平台Truth Social上，祝賀德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）擊敗針對他的彈劾指控，呼籲德州眾議會共和黨領袖辭職。

他在社交平台上發文祝賀檢察長帕克斯頓取得「德州規模的偉大歷史性勝利」，也祝賀「他出色的妻子和家人歷經這場磨難後，最終贏得勝利。」

帕克斯頓以濫用職權、收賄、不適任公職及濫用公眾信任等指控，遭由共和黨人主導的德州眾議會彈劾。眾議會也指控帕克斯頓濫用職權，幫助朋友兼捐助者、奧斯汀房地產投資者保羅（Nate Paul）騷擾和調查他的敵人。然此案在參議會一系列戲劇性的投票中，在帕克斯頓彈劾案審判中擔任陪審員的參議員，駁回全部16項指控，恢復這位連任三屆共和黨檢察長的職位。

川普讚揚以法官身份主持審判的副州長派翠克（Dan Patrick）和共和黨參議員拯救長期忠於川普的帕克斯頓。他將怒火轉向眾議會議長費蘭（Dade Phelan）。川普說：「議長費蘭在推動這一可恥的騙局後，是時候辭職了」

多名共和黨人祝賀帕克斯頓成功擊敗指控。德州參議員克魯茲（Ted Cruz）在X上寫道「祝賀帕克斯頓的每項彈劾指控均宣告無罪。我期待帕克斯頓重新上任，繼續擔任美國最有效的保守派總檢察長。」

一直對彈劾審判保持沈默的德州州長艾伯特（Greg Abbott）在聲明中說：「總檢察長帕克斯頓按照德州憲法的要求，得到公平審判，我期待與他繼續合作，確保邊境安全，保護德州免受聯邦政府的過度干預。」

然對許多德州共和黨人來說，此一判決並不是個受歡迎的消息，尤其是那些冒著政治資本彈劾他的眾議會。費蘭在16日下午一分聲明中說，「彈劾程序的存在，不是為了懲罰犯罪，而是為確定他們是否濫用權力，不幸的是，這一過程結果最終將德州最高執法機構的控制權交給一個人，我認為這人明顯濫用權力，保護自身利益不遺餘力。」

其他極右翼的共和黨人，發誓對推動彈劾調查的眾議會共和黨人進行報復，這意味著共和黨的黨內之戰即將來臨。

聖安東尼奧民主黨籍德州眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）在X發文稱，「儘管有壓倒性的證據表明檢察長帕克斯頓腐敗，但派翠克和德州共和黨參議會還是宣布其無罪，這相當危險。」德州眾議會民主黨人也痛斥此一結果。

德州 共和黨 彈劾

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