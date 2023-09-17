經典小籠湯包來了…麵貼面Dough Zone德州首店下月開張

華盛頓州西雅圖地區起家的「Dough Zone」將於10月2日舉行德州首家分店開張儀式。（取自Dough Zone官網）

喜歡中華傳統美食的休士頓 人又有口福了，在華盛頓州 西雅圖地區起家的「Dough Zone」(麵貼面)，將於10月2日舉行德州 首家分店開張儀式，這家在美國西部太平洋沿岸名聲響亮的餐廳，經典名菜之一是小籠湯包(soup dumplings)。

麵貼面是翟氏夫婦(Jason and Nancy Zhai，音譯姓氏)2014年在西雅圖郊區貝爾芙(Bellevue)創立的，如今在華盛頓州、奧勒岡州和加州共有16家店面。店名的「麵」是餐食的主軸，用麵糰(dough)或麵糊(batter)製作50種以上的食品，但菜單上也有許多非麵食的選項。

德州第一家分店位於休士頓中城區(Midtown) 2450 Louisiana Street，麵貼面連鎖企業的胡錦(Jin Hu，音譯)與休士頓「文化地圖」(CultureMap)聯繫時指出，選擇在休士頓開德州第一家分店，是因為這裡的文化極為多元，有很多懂得享受中華美食(Chinese cuisine)的居民。

這裡的小籠湯包有三種餡：柏克夏豬肉餡(Berkshire pork)、柏克夏豬肉加蟹肉餡(Berkshire pork with crab)和雞肉餡(chicken)，除了蒸包之外還有著名的Q-Bao，這種生煎包有獨特的脆皮口感，更多出一層享受。

這裡的麵條食品種類繁多，包括四川口味的擔擔麵(Dan Dan Noodles)、酸辣水晶麵(hot and sour glass noodles)，這種麵條是用甜薯粉(sweet potato flour)做成的。牛肉麵(beef stew noodles)所採用的是紅燒牛胸肉(braised brisket)，其他受顧客喜愛的美食還有甜酸醃黃瓜(sweet and sour cucumbers)、蔥油餅(green onion pancakes)和韭菜鍋貼(pan fried chive dumplings)等等。

麵貼面也已在德州另外兩個地點進行裝修工程，明年初會開始營業，一個是在休士頓的藝廊區(Galleria)，地址是1700 Post Oak Ste 250，這家分店預計在明年1月開幕。另一個是在糖城(Sugar Land)，地址是2715 Town Center Blvd N，明年4月將開始招待賓客。