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學貸壓力大 更要趁早存退休金

編譯胡立宗／綜合報導
學貸恢復清償，年輕人還是要記得存退休金。（美聯社）
學貸恢復清償，年輕人還是要記得存退休金。（美聯社）

學貸因為新冠疫情暫緩還款三年後又將開始追繳，年輕員工一邊要負擔學貸，一邊又要為退休基金打點，難免顯得捉襟見肘。不過專家說，退休基金越早開始存越好，因為複利計算的差異，未來可以拿的總數會差很多。其次，如果公司會提撥相對資金，年輕人更需要預存退休金，以獲得雇主最高薪資6%的挹注。

專家指出，學貸恢復還款將使年輕工作人陷入兩難，一邊是要還的錢，一邊是未來需要的錢，而且兩者可能互相排擠。確實，過去的資料顯示，有學貸壓力的工作者，不繳退休基金的比例達三分之一。富達投資（Fidelity）指出，新冠疫情之前，63%的人固定會存退休金，該比例後來增加至72%，繳給401(k)的金額至少占薪資的5%。

富達的資深副總裁Jesse Moore指出，學貸暫停緩款，確實讓許多人鬆了一口氣，不過同時還學貸，又存退休金還是需要一些方法的。例如，在恢復還款之前，每個貸款人都必須搞清楚，每個月的應付額有多少，如果可以就轉換到負擔更輕的方案，省下的錢就可以存退休金。聯邦政府的可能方案之一是，在還款人每月可支配所得內還款5%。

另外，自2024年開始，許多公司都會開始提撥相對退休金，以減少員工的學貸壓力，因此每個欠款人都記得要確認公司是否會提撥相對金。波士頓大學的經濟學者Laurence Kotlikoff指出，償還欠款也是獲得經濟自由的一個方法，但是同時間也不該忽略爭取雇主的相對提撥，最常見的方案是，雇員每提撥1元，雇主就會提撥5角，最高為薪資的6%，因此不存就等於損失相對撥款。

最後是檢視生活開銷，例如每天少喝一杯咖啡，少訂一些服務，就能省下一些錢。較大的改變則是換個產業重新開始，或要求雇主加薪；其他一些人則可能爭取遠距工作，以便搬到生活費更低的城市。

退休金 學貸 疫情

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