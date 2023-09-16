占比逾9成…德州去年圖書查禁 全美第一

德州封禁的書籍居全美之冠。（取自美國圖書館協會網站）

美國圖書館 協會（American Library Association）的最新報告指出，全美2022年共有1269件圖書查禁案，涉及2571本書籍，較2021年的729本增加兩倍。德州 高居全美之冠，93案共涉及2349本。

德州涉及的2349本，占全美的2571本的比例高達91%。今年以來，德州因為禁書問題已引發不少爭議。

德州圖書館協會（Texas Library Association ）的Shirley Robinson指出，打從有圖書館開始，要求禁止展示某些書籍的聲浪就沒斷過，但是2022年的查禁數量、對自由派的惡意卻是史無前例的高，而且很多申訴案並不是因為他們的小孩真的看了這本書，而是新聞媒體或社交平台說這本不好。

英國衛報指出，美國的禁書浪潮主要發生在共和黨主政的州，書籍多半與種族或LGBTQ +有關。德州最受爭議的書是莫里森（Toni Morrison）的「最藍的眼睛」（The Bluest Eye），因為書中對性的描述太過直接。其他遭禁的書包括Gender Queer、All Boys Aren't Blu與LGBTQ+或反種族歧視的書。

其中30%的申請來自家長，70%來自政治或宗教團體。美國圖書館協會的智慧自由部主任Deborah Caldwell-Stone表示，絕大多數的封禁申請來自有組織的審查團體，在當地圖書館理事會上依社交媒體的清單要求移除特定書籍，用意在於協助保守派壓制不樂見的思想，包括LGBTQ+與有色人種。