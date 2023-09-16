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休士頓太空人隊 今辦臨時工招聘

編譯林思牧／綜合報導
休士頓太空人隊招短期工，圖為該隊吉祥物。(取自Astros臉書)
休士頓太空人隊招短期工，圖為該隊吉祥物。(取自Astros臉書)

休士頓的棒球迷有機會成為太空人隊(Astros)大家族的一員，16日太空人隊舉辦臨時性員工招聘會，為零售業務招聘一批半職員工(part-time employees)，有興趣的人可以在那天上午到Minute Maid Park球場應徵，到時候可以親身體驗一下「包廂」(suites)的內部景象。

太空人隊目前占美國聯盟AL西區的榜首，晉級季後賽的氣勢越來越盛，每到季後賽球場的零售業務鼎盛，因此太空人隊開始招聘半職的零售員工(retail associates)，包括零售店面員工(Retail Store Associates)、零售倉庫員工(Retail Warehouse Associates)、球場外零售倉庫員工(Retail Warehouse Associates - Offsite)，如果得到聘僱，季後賽期間除了可以免費在場享受熱烈的氣氛之外，還可以賺到酬勞，堪稱一舉兩得。

這場招聘會是在周六上午9時30分到中午12時30分舉行，面談的地方是包廂層(Suite Level)，應聘者可以把車停在「鑽石停車場」(Diamond Lot)，然後從「優先入口」(Premium Entrance)進入球場。Minute Maid Park球場地址是：501 Crawford Street, Houston, TX 77002。

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