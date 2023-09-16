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障礙球鏈案 聯邦上訴法院10月5日開庭審理

編譯林思牧／綜合報導
德州州長艾伯特因漂浮障礙球鏈案遭聯邦政府告上法院。（美聯社）
德州州長艾伯特因漂浮障礙球鏈案遭聯邦政府告上法院。（美聯社）

聯邦上訴法院13日宣布，漂浮障礙球鏈案定於10月5日開庭聽證，鑒於本案的政治意義深重，聯邦司法部（DOJ）和德州州政府可能會一直上訴到聯邦最高法院(US Supreme Court)。

CNN是首先報導這個庭審日期的新聞媒體之一，7月份德州州長艾伯特下令裝設在德州伊戈帕斯(Eagle Pass)格蘭德河面上的這條1000呎漂浮障礙球鏈，浮球上還加了帶刺鐵絲網，引發許多人批評艾伯特喪盡天良，用戰爭工具對付手無寸鐵的偷渡客

聯邦司法部隨即在當月向法院提出訴訟，指出在航行用的水道上裝設障礙物，必須先得到聯邦的許可，並且指控這種裝置「危害人命」(threat to human life)。

位於奧斯汀的聯邦地區法院在9月6日發布判決，法官大衛艾茲拉(David Ezra)下令德州政府在9月15日之前把障礙球鏈移到陸地上，並禁止再裝設其他的障礙球鏈。艾茲拉法官是1987年由雷根總統(President Ronald Reagan)任命的，而雷根是共和黨員，照理說艾茲拉應該會比較偏向艾伯特的思維，但艾茲拉表示如果真的開庭審理該案，依據法規條文聯邦司法部應該必然勝訴。

艾伯特州長痛批艾茲拉法官的判決，指出為了維護德州人民生命財產的安全以及德州的自主權(sovereignty)，德州憲法給予州長這種權力。德州檢察長辦公室上訴以後，上訴法庭在7日判決暫時凍結地區法院的判決，等上訴法院聽證判決後再說。

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