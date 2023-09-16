殭屍若入侵 休士頓成最佳避難城

若殭屍入侵，休士頓可能是最佳的藏身地點。(Getty Images)

休士頓 紀事報報導，若殭屍入侵人類中，休士頓或許是最佳生存地。景觀美化公司Lawn Love最新分析發現，如果發生殭屍末日，有渠水之城（Bayou City）的休士頓是最佳倖存地點。該報告比較全美200個最大城市，考慮相關生存類別，以確定每個地方的居民可能會如何生活，包括脆弱性、藏身處、供給、保護和流動性等。

其他考量的因素包括人口密度、進入「掩護」和「狩獵商店」等。不出所料，休士頓在「保護」方面位居全美榜首，該州有豐富的武器彈藥商店、戶外裝備商店與射擊場和槍枝訓練設施等。

流動性方面該城市排名第四，這項指標主要考慮城市機場和直升機停機坪數量及港口通道（休士頓港）。此外，由於H-E-B和Kroger超市和商店數量過多，在供應方面也排名第二。

Lawn Love在分析中表示，德州 在今年殭屍生存率排名上名列前茅。三個孤星城市，休士頓排名第一、聖安東尼奧第三，奧斯汀第六。第二名則為紐約，洛杉磯排名第五。

該報告指出，休士頓在對抗殭屍上的準備最為充分，擁有最多的狩獵裝備商店（18家），武器彈藥商店（60家）。休士頓還有最多的機場和直升機停機坪，可通過港口和碼頭進入墨西哥 灣沿岸，躲避活死人。

然而，休士頓的漏洞排名殿後（177名），部分原因是人口眾多，附近缺乏軍事低地，藏身排名也有所下降（第49名），可能因城市周圍房屋缺乏地下室。