我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

殭屍若入侵 休士頓成最佳避難城

編譯陳盈霖／綜合外電報導
若殭屍入侵，休士頓可能是最佳的藏身地點。(Getty Images)
若殭屍入侵，休士頓可能是最佳的藏身地點。(Getty Images)

休士頓紀事報報導，若殭屍入侵人類中，休士頓或許是最佳生存地。景觀美化公司Lawn Love最新分析發現，如果發生殭屍末日，有渠水之城（Bayou City）的休士頓是最佳倖存地點。該報告比較全美200個最大城市，考慮相關生存類別，以確定每個地方的居民可能會如何生活，包括脆弱性、藏身處、供給、保護和流動性等。

其他考量的因素包括人口密度、進入「掩護」和「狩獵商店」等。不出所料，休士頓在「保護」方面位居全美榜首，該州有豐富的武器彈藥商店、戶外裝備商店與射擊場和槍枝訓練設施等。

流動性方面該城市排名第四，這項指標主要考慮城市機場和直升機停機坪數量及港口通道（休士頓港）。此外，由於H-E-B和Kroger超市和商店數量過多，在供應方面也排名第二。

Lawn Love在分析中表示，德州在今年殭屍生存率排名上名列前茅。三個孤星城市，休士頓排名第一、聖安東尼奧第三，奧斯汀第六。第二名則為紐約，洛杉磯排名第五。

該報告指出，休士頓在對抗殭屍上的準備最為充分，擁有最多的狩獵裝備商店（18家），武器彈藥商店（60家）。休士頓還有最多的機場和直升機停機坪，可通過港口和碼頭進入墨西哥灣沿岸，躲避活死人。

然而，休士頓的漏洞排名殿後（177名），部分原因是人口眾多，附近缺乏軍事低地，藏身排名也有所下降（第49名），可能因城市周圍房屋缺乏地下室。

休士頓 墨西哥 德州

上一則

休士頓太空人隊 今辦臨時工招聘

下一則

翰墨雲山社30年紀念展 美京藝廊登場

延伸閱讀

李雄、李錦星為Edward Pollard募款

李雄、李錦星為Edward Pollard募款
李奇古德斯和魯千千 9月29日休城開演

李奇古德斯和魯千千 9月29日休城開演
第33屆全僑健康日 休士頓9月16日登場

第33屆全僑健康日 休士頓9月16日登場
熱到爆 休城路旁電子告示飆髒話

熱到爆 休城路旁電子告示飆髒話

熱門新聞

網路購物應用程式TEMU從去年夏天推出以來，該局接獲的投訴與擔憂與日俱增，尤其該app會收集消費者大量信息，網路安全專業人士懷疑該項應用程式，可能繞過手機安全設置去監視其他應用程式，甚至更改設置。(Getty Images)

美版拼多多低價誘人 恐洩個資…TEMU遭投訴900宗

2023-09-14 11:42
18歲的搶劫慣犯，兩周前在華埠劫車(右圖)因受害華人拒絕指認而被釋放，14日他(左圖)又回到華埠搶劫另一名華男。(華埠治安互助隊提供)

吃定華人怕事 受害華男拒指認 搶嫌獲釋又回華埠行搶

2023-09-14 15:20
喬治亞理工學院(Georgia Tech)名列為2024年全美排名第三的公立大學。(該校臉書)

全美最佳公立大學 喬治亞理工高居第三

2023-09-15 02:14
警方公布的越獄逃犯卡瓦坎特最新照片，原先一臉落腮鬍已刮得乾乾淨淨，並身穿綠色帽T。(路透)

「壁虎功」越獄11天 賓州殺人犯鬍子剃光、偷車逃逸

2023-09-10 21:18
華爾街日報2024年最佳大專院校排名，德州只有德州農工大學與萊斯大學擠進前百大，圖為德州農工大學校園一景。（取自德州農工大學網站）

華爾街日報全美大學百強 德州僅兩校上榜

2023-09-10 02:15
芝市將免費替市民接種新版新冠補強疫苗。(本報檔案照片)

8成美國人2年未打新冠疫苗 醫：應考慮接種最新補強針

2023-09-12 10:17

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？