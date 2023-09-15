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世界最高公犬 罹骨癌須截肢

編譯林思牧／綜合報導
全球最高公犬的立姿。(Guinness World Records)
全球最高公犬的立姿。(Guinness World Records)

一年半前被金氏世界紀錄認證為「全球最高公犬」的那隻北德州大丹狗，最近被診斷出罹患骨癌，牠的右前腿必須截肢才能再活一段時間，狗主人心碎之餘正給牠在GoFundMe網站上籌款，好能給牠裝上義肢並應付鉅額的醫藥費。

位於達拉斯與福和市之間的貝德福(Bedford)，有一隻社區民眾無人不知的名犬，這隻取名為「宙斯」(Zeus)的美國大丹狗(American Great Dane)，在去年春季被金氏世界紀錄(Guinness World Records)認證為全球最高公犬(tallest male dog in the world)，四隻腳都站在地上，頭頂離地面3呎又5.18吋，如果只用後腳站在地上，身高超過7呎，當主人帶牠外出的時候，總是引起群眾的讚嘆。

金氏世界紀錄另有一個「全球最高母犬」(tallest female dog in the world)的項目，那是2016年由佛羅里達州邁爾斯堡(Fort Myers)的莉茲(Lizzy)創下的，牠也是一隻美國大丹狗，身高為3呎又1.96吋，因此宙斯確實是經過認證的全球最高犬隻。

宙斯的主人戴維斯(Brittany Davis)指出，牠被認證的時候才兩歲多一點，現在也只有三歲多，正是狗的青春年華時段，但不久前獸醫診斷出宙斯有骨癌(bone cancer)，右前腿膝關節腫得很大，為了能讓牠多活一段時間，獸醫給宙斯做了截肢手術(amputation)，她表示和宙斯相處的時日無多，她希望籌到足夠的款項讓宙斯可以沒有痛苦的過牠生命裡的最後一段時間。

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