李奇古德斯和魯千千 9月29日休城開演

來自台灣的魯千千剛獲葛萊美獎官方公布為「十大值得關注新興爵士樂藝術家」。（Stephen Pyo提供）

2023年由亞洲協會德州 中心與駐休士頓 台北經濟文化辦事處台灣書院合作的「台灣光點計畫」，預計9月29日推出 「李奇古德斯與魯千千(Richie Goods & Chien Chien Lu)爵士音樂會」；9月30日也將於中秋節系列活動中，演出不同曲目。

「李奇古德斯和魯千千爵士樂 團」由甫獲葛萊美獎官方公布為「十大值得關注新興爵士樂藝術家」的旅美台籍音樂家魯千千，與貝斯音樂家李奇古德斯及其他團員合作，演出今年剛獲得台灣第34屆金曲獎演奏類最佳專輯獎「繫」（Connected）。

來自台灣的魯千千，於2017年開始闖蕩紐約，從演奏古典樂轉戰爵士樂。李奇古德斯和魯千千是2019 年在歐洲巡演中相識，音樂理念契合並製作首張專輯「行Path」；「繫」為他們的第二張專輯，傳達人類在面對疫情所發生的暴力及仇恨事件，期待以團結、愛與和平來跨越。

台灣書院表示，魯千千在台灣接受古典音樂教育，並參加過朱宗慶打擊樂團，受到台灣文化的滋養，旅美後與美國音樂家合作推出的專輯獨樹一格、脫穎而出，本次在文化部「台灣光點計畫」的支持下到休士頓演出，希望大家踴躍購票支持本次音樂會活動。

詳細演出資訊：場地：亞洲協會德州中心，9月29日(周五) 晚間7接待茶點；8時演出，李奇古德斯和魯千千爵士音樂會「繫」。

9月30日(六) 11:00AM & 1:00PM/亞洲協會德州中心，中秋節活動表演。