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李奇古德斯和魯千千 9月29日休城開演

【休士頓訊】
來自台灣的魯千千剛獲葛萊美獎官方公布為「十大值得關注新興爵士樂藝術家」。（Stephen Pyo提供）
來自台灣的魯千千剛獲葛萊美獎官方公布為「十大值得關注新興爵士樂藝術家」。（Stephen Pyo提供）

2023年由亞洲協會德州中心與駐休士頓台北經濟文化辦事處台灣書院合作的「台灣光點計畫」，預計9月29日推出 「李奇古德斯與魯千千(Richie Goods & Chien Chien Lu)爵士音樂會」；9月30日也將於中秋節系列活動中，演出不同曲目。

「李奇古德斯和魯千千爵士樂團」由甫獲葛萊美獎官方公布為「十大值得關注新興爵士樂藝術家」的旅美台籍音樂家魯千千，與貝斯音樂家李奇古德斯及其他團員合作，演出今年剛獲得台灣第34屆金曲獎演奏類最佳專輯獎「繫」（Connected）。

來自台灣的魯千千，於2017年開始闖蕩紐約，從演奏古典樂轉戰爵士樂。李奇古德斯和魯千千是2019 年在歐洲巡演中相識，音樂理念契合並製作首張專輯「行Path」；「繫」為他們的第二張專輯，傳達人類在面對疫情所發生的暴力及仇恨事件，期待以團結、愛與和平來跨越。

台灣書院表示，魯千千在台灣接受古典音樂教育，並參加過朱宗慶打擊樂團，受到台灣文化的滋養，旅美後與美國音樂家合作推出的專輯獨樹一格、脫穎而出，本次在文化部「台灣光點計畫」的支持下到休士頓演出，希望大家踴躍購票支持本次音樂會活動。

詳細演出資訊：場地：亞洲協會德州中心，9月29日(周五) 晚間7接待茶點；8時演出，李奇古德斯和魯千千爵士音樂會「繫」。

9月30日(六) 11:00AM & 1:00PM/亞洲協會德州中心，中秋節活動表演。

剛獲得台灣金曲獎的鐵琴音樂家魯千千（右），將現身來休士頓演出Connected ...
剛獲得台灣金曲獎的鐵琴音樂家魯千千（右），將現身來休士頓演出Connected 。 （Stephen Pyo提供）

爵士樂 德州 休士頓

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