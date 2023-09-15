蒙縣破獲色情按摩店 逮捕3人
蒙哥馬利縣（Montgomery County）警察本周破獲位於Rayford Road 2000街區與Interstate 45 South Spring路段25500街區的兩家色情按摩店，逮捕三人。
三人包括57歲的店東林興盛（音譯，Shih Sheng Lin，男），45歲的物業管理朱圖香（音譯，Tuxiang Zhu，女），與40歲的施曉彥（譯音，Xiaoyan Yan Shi，女），罪名加重推銷性服務。
此次行動起於2022年7月案件的擴大調查，蒙哥馬利縣警獲得福遍縣警（Fort Bend County）、哈里斯縣警與休士頓警局的協助。
三人被捕後，設定以100萬元交保。林興盛與朱圖香留置在福遍縣監獄，施曉彥則關在蒙哥馬利縣監獄。
本次調查也發現外籍女性被強迫賣淫，這類案件多半還涉及人口販運。
知道進一步線索的民眾，可以向蒙哥馬利縣警局通報，936-760-5800再按3，或是Multi-County Crime Stoppers專線 1-800-392-STOP（7867），案件編號為#22A202588。
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