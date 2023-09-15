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李雄、李錦星為Edward Pollard募款

記者封昌明／休士頓報導
EDWARD POLLARD募款餐會，檢察長KIM OGG(右）、法官ISRAEL GARCIA(左）前來為他站台。（記者封昌明／攝影）
EDWARD POLLARD募款餐會，檢察長KIM OGG(右）、法官ISRAEL GARCIA(左）前來為他站台。（記者封昌明／攝影）

休士頓市議員波拉德(Edward Pollard)9月13日應促進HARWIN商圈發展召集人李錦星（Lawrance Lee）、西南管理區主席李雄之邀前往百利大道上的KING STAR餐廳舉行募款餐會。哈里斯縣檢察長金奧格（Kim Ogg）、哈里斯縣法官Israle Garcia等重量級的官員都前往站台，為波拉德拉抬聲勢。

李錦星從香港荃灣鄉下來到美國德州，他的人生經歷是精彩紛呈，他畢業自柏克萊加州大學的商學院，卻不敢告訴老板和同事自己會讀寫英語，他在兩家中餐館廚房打雜、抓碼，學習掌勺。不到一年，他開了自己的餐館，不久又轉做地產經紀，再轉行做五金工具的銷售和批發；他闖進改革開放初期的中國，把廉價的中國工具賣到美國全境，進而往南美開分店，在短時間內成為阿根廷最大的工具進口商。電商萌芽的年代他嘗試過商務網站，新冠疫情之年，他甚至也趕上了一波口罩生意。

李雄盛讚波拉德非常關心中國城的治安，他曾動用市議員的預算，撥款購買了100個攝像頭給西南管理區用於改善中國城的治安，我們需要一個像他這樣的市議員為我們市議會中發聲。

金奧格讚揚波拉德2014年時是以義工的身分到她的競選辦公室工作，當時他還是一位法律系的學生，波拉德渴望為人民服務，而他的法律背景讓他更能夠勝任市議員的職務，來維護轄區內的治安。

從早上6點30分就到法院上班的法官Israel Garcia表示，他5點30分才剛從法院下班，每天大約要處理400餘件大小訟訴，非常忙碌，但他一定要來支持波拉德，因為他非常優秀，我們一定要讓他順利當選連任。

波拉德曾獲亞特蘭大莫爾豪斯學院的籃球獎學金，在大學期間被選為NCAA的球員，並以優異的成績畢業，獲得政治學學士學位。在新加坡和智利打職業籃球後，他回到休士頓攻讀法律學位。他就讀於瑟古德馬歇爾法學院，以優異的成績畢業，獲得法學博士學位，主修政府和政策。

西南管理區主席李雄（左二）、董事DAVID PETER（左一）與KIM OGG（...
西南管理區主席李雄（左二）、董事DAVID PETER（左一）與KIM OGG（左三）合影。（記者封昌明／攝影）
支持者大合照。（記者封昌明／攝影）
支持者大合照。（記者封昌明／攝影）

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