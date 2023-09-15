全美前8月23宗大災難 德州占5宗密度高

國家海洋與大氣管理局NOAA剛公布的報告中，認證8月份有四宗財物損失超過10億元的災難，使得今年前八個月的超大規模災難達到23宗，其中跟德州 有關的有五宗，是全國50州中災難密度最高的。

NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration)於11日(周一)公布的報告中，認證了8月的四宗災難：東北部與東部的暴風雨(5-8日)、夏威夷 毛伊島的野火(8日)、明尼蘇達州的冰雹風暴(Minnesota Hail Storm，11日)和佛羅里達州的伊達莉亞颶風(Hurricane Idalia，29-31日)。加上先前七個月的19宗總數是23宗，已打破2020年創下的全年22宗紀錄，而今年還剩下四個月。

報告中又指出，這23宗災難直接、間接的造成至少253人死亡，其中包括夏威夷野火的至少115人，財物的總損失高達576億元。

與德州相關的五個災難是：美國中部強烈風暴(4月19-20日)、美國南部強烈風暴(4月25-27日)、德州冰雹風暴(Texas Hail Storm，5月18-19日)、美國南部強烈風暴(6月11-14日)和美國中部與南部強烈風暴(6月15-18日)。

美國最大的州是阿拉斯加州 ，但這地廣人稀的地方沒有一個財物損失的災難。加州只有一宗，那是今年1-3月豪雨不斷造成的洪澇(California flooding)。這些災難絕大多數是天災而非人禍，但夏威夷毛伊島(Maui)野火的發生極可能是人為因素。