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警遭射傷連3起 局長指責法院未保護

編譯林思牧／綜合報導
麥克馬努斯局長指責地區檢察官與法院不盡保護居民的責任。(McManus twitter)
麥克馬努斯局長指責地區檢察官與法院不盡保護居民的責任。(McManus twitter)

聖安東尼奧又發生警察前往逮捕通緝犯時遭歹徒槍擊的事件，這是12天內的第三起，警察局長指責法院與地區檢察官只顧罪犯的權利，不管守法百姓與執法人員的安全。

局長威廉麥克馬努斯(William McManus)5日(周二)指出，當天上午一名警察帶著逮捕令前往西南市區，那名嫌犯被控「重傷害」與「屢次違反禁制令」兩項重罪名，嫌犯看到警察後徒步奔逃，警察在後面追趕。當轉過街角後，嫌犯回身用一支鋸短槍管的霰彈槍(shotgun)向警察射擊。

那名警察受傷後向調度員報告情況，警察局派出大批人員搜尋，最後在一戶住家的後院裡發現嫌犯行蹤，包括特警小組SWAT都出動協助，把那棟住宅與周圍地區團團圍住，嫌犯僵持許久後終於放棄，被警察戴上手銬帶走。

那戶住宅的女屋主蘇菲亞阿吉拉(Sofia Aguilar)指出，他們一家人正在回家的路上，她的鄰居打電話告訴她，有一個向警察開槍的男子躲在她家後院裡，而且還帶著武器，於是他們決定暫時不回家，免得發生危險狀況。她事後表示還好他們當時不在家，否則如果門窗沒鎖好會遭歹徒劫持。

麥克馬努斯局長指責地區檢察官與法院不盡保護居民的責任，過去暴力犯罪的人會被關在監牢(prison)或拘留所(jail)中，但現在連重傷害與持槍搶劫的人也會被放出來候審，讓居民與警察都受到這些罪犯的威脅，難道罪犯的人權比守法居民的權利還重要？

那位遭歹徒擊傷的警察，送醫進行手術後已無生命危險，阿吉拉一家人則感到慶幸，沒有蒙受財物損失，過去曾有過嫌犯拒捕時放火燒屋的事例。

暴力犯罪 通緝 槍擊

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