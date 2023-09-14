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第33屆全僑健康日 休士頓9月16日登場

【休士頓訊】

今年第33屆全僑健康日謹定於9月16日上午9時到下午1時在休士頓華僑文教服務中心舉行。當天除了安排有醫學講座和免費身體健康檢查以及免費的健康檢查。

今年講座的主題是「醫院資源和導航系統」。很多民眾對選擇醫院的時候往往不知所措，一堆問號出現在惱子，那一所醫院會接受那一種保險？ 辦理住院或檢查需有那些註冊的歩驟？如何知道醫院是否有特殊情況可以申請補助？如何了解每所醫院的特有的專科？語言無法溝通怎辦？這都是大部民眾所接觸到的問題！主辦單位將邀請Houston Methodist Hospital, Harris Healthcare System，The University of Texas MD Anderson Cancer Center，Baylor St. Luke's Medical Center，Memorial Hermann Southwest Hospital，為大家介紹他們醫院有那些資源和講解對幫助病人的導航系統。

當天提供免費的健康檢查包括：血糖的篩檢、胆固醇的篩檢、血壓的測量、注射流感疫苗、注射二代Covid-19追加劑、肝炎B和C篩檢、心電圖檢查、腸道健康糞便檢查FIT kits、登記子宮頸的細胞檢查、登記乳房X光檢查。

醫師諮詢包括：過敏與免疫學科，腫瘤科， 婦科，家庭醫學科，腎臟科，心臟科，泌尿科，小兒科，內科以及中醫等。任何身體健康的疑問，或者身體不適而無法確認應該看那門專科？各醫學專科醫師將解答疑問。地點：僑教中心 10303 Westoffice Dr., Houston, TX 77042。

全僑健康日是數十年以來為了關注休士頓地區華人的身體健康由亞裔健康教育協會主導聨合，光鹽社、休士頓中華老人服務協會、休士頓華裔護士協會、休士頓華裔醫師協會、世界華人工商婦女企管協會美南分會、慈濟基金會美國德州分會、休士頓華僑文教服務中心、海外青少年文化大使、H-E-B Pharmacy共同主辦。還有美而廉麵包店、H-E-B, 和慈濟基金會美國德州分會分別捐贈點心、飲料和水果招待來參加講座和身體檢查的民眾。

休士頓 醫學 篩檢

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