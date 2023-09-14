SpaceX試射星艦火箭 FAA暫不准

SpaceX的火箭。（摘自Space X 社媒 X）

SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk)日前表示，星艦火箭(Starship Rocket)的發射準備已就緒，隨時可以升空，但聯邦飛航管理局FAA幾個小時之後發布警告，指出上次發射出現的重大閃失，調查工作還未完成。

星艦火箭是人類歷史上規模最大的火箭，馬斯克宣布之前，這座400呎高的火箭已經矗立在德州最南角波卡奇卡(Boca Chica)的星辰基地(Starbase)，有些火箭迷已經在附近觀賞這壯闊的景象。

上一次星艦火箭試射是在4月，原定90分鐘的航程在發射後3分鐘就以大爆炸收場，但SpaceX堅稱那次的試射是成功的。火箭爆炸的地點是在墨西哥灣上空，下方沒有人、船、房屋受到損害，但是那具超強力的火箭噴發時，星辰基地所出現的水泥粉塵(concrete dust)飄到10公里之外，發射台(launch pad)周圍700英畝的地點有許多水泥塊和金屬片散落。

爆炸事件後FAA開案做「閃失調查」(mishap investigation)，FAA在馬斯克宣告發射隨時可以進行後，警告SpaceX在調查報告出爐後應該做適當的修改，FAA才會發給試射許可。SpaceX已經給這具火箭和發射程序做了一些改變，譬如減少發射時產生的碎片，並且用完全不同的方式讓火箭上節(upper stage)與助推火箭(booster rocket)分離。

航太總署NASA 已經撥款數十億元給SpaceX研發星艦火箭，好能幫助NASA在阿特米斯計畫(Artemis program)上把人類再度送上月球。馬斯克自己設下更長遠的目標，他希望用超強力的火箭讓人類在2050年之前，在火星(Mars)上建立一個「永久性人類殖民地」(permanent human colony)。